von Lorna Komm

Dröhnende Box-Hymnen und wummernde Bässe. Zur Siegerpose hochgereckte Fäuste, der in Bademänteln über den Laufsteg einlaufenden Kämpfer. Rollende „R“ und lang gezogene Namen nach Manier der großen Ringsprecher der Boxkämpfe im Fernsehen von Moderator Reiner Jäckle: Das Kampfsport-Event in der Mühlhofer Sporthalle hatte ein besonderes Flair.

Kristin Schwer (roter Helm) und Nöemi Oud, zwei 13-Jährige, die um den Weltmeistertitel kämpfen. | Bild: Lorna Komm (lko)

Insgesamt 15 Kämpfe in verschiedenen Gewichtsklassen im Kickboxen und Thaiboxen standen im Programm. Darunter drei Weltmeisterkämpfe. Knapp am Weltmeistertitel vorbei geschrammt ist die 13-jährige Kristin Schwer bei der Bodensee Fightnight. Die Überlinger Sportlerin des Jahres verlor nach Punkten gegen ihre ebenfalls 13-jährige Gegnerin Nöemi Oud aus den Niederlanden. Die jungen Kämpferinnen hatten es spannend für das Publikum gemacht. Nach den angesetzten vier Runden stand es zunächst unentschieden, bis Schwer in der Zusatzrunde nicht ausreichend punkten konnte.

Melanie Anzenhofer, Co-Trainerin | Bild: Lorna Komm (lko)

Nachdem Lokalmatador Sebastian Harms-Mendez vom Muay Thai Gym Mendez schon im Vorfeld absagen musste, konnte auch Briton Barjamaj von Thaikibo Linz wegen einer Verletzung kurzfristig nicht anreisen, sein Gegner Mohammed Balli war trotzdem anwesend. Sportliche Ehre und Fairness wurden generell hochgehalten an dem Abend der schlagenden Fäuste. Ob nach Sieg durch Punkten oder durch K.o. Der Gegner wurde umarmt oder mit Boxhandschuh an Boxhandschuh abgeklatscht Schon im vierten Kampf schickte der erste Kämpfer seinen Gegner gleich in den ersten Sekunden der ersten Runde durch K.o. auf die Bretter.

Yves Widmer Gladiators Gym Bern aus der Schweiz (links) tritt gegen Moe Panzu vom Team Dragan an. | Bild: Lorna Komm (lko)

Ali Nazari von Flying Kick aus Lauingen ist der Erste der an dem Abend einen Kampf so klar entscheidet, aber er bleibt nicht der Einzige. Alis Fanclub sprang jubelnd in die Höhe. „Wenn der eigene Kämpfer im Ring steht, ist es, wie wenn man selber drinsteht“, sagt seine Trainerin Melanie Anzenhofer. „Das Herz klopft schon, wenn er einläuft.“ Das Ergebnis sei immer eine Überraschung, sagt Anzenhofer. Neben Haupttrainer Thiet Tam Duong ist die Mitinhaberin des Fightclub Flying Kick aus dem bayrischen Lauingen die Co-Trainerin. Anzenhofer ist selber Thai-Boxerin und kann deshalb besonders gut nachempfinden, was die Kämpfer fühlen. Voller Adrenalin beschreibt sie mit einem Wort, es sei einfach „Bääähm“.

Begegnungen am Abend ausgelost

Zum ersten Mal bei der Bodensee Fightnight wurden im Vier Mann Tournament die Gegner erst am Abend ausgelost. So wussten Dimitrios Sapanazidis, Patrick Graf, Mohammad Dadda und Dominic Ornig im Vorfeld nicht, gegen wen sie antreten mussten. Das erschwerte die Vorbereitung. Zudem stand nach einer kurzen Erholungsphase von gut zwei Stunden für Graf aus der Schweiz und Sapanazidis aus Überlingen, die Sieger der Halbfinalkämpfe, bereits das Finale an.

Junges Publikum

Nur wenige Boxer sind älter als 30 Jahre und in den entsprechenden Altersklassen war auch der Großteil der Zuschauer. Die meistens gehörten zu den Studios, waren Freunde oder Kollegen der Kämpfer. Doch es waren auch Interessierte, die sonst nichts mit der Szene zu tun haben, im Publikum. Unter ihnen auch Sandra Reddemann aus Herdwangen. Zusammen mit einer Gruppe von Freunden besuchte sie die Veranstaltung.

Sandra Reddemann, Herdwangen | Bild: Lorna Komm (lko)

Reddemann betreibt Aikido, eine „friedliche Kampfkunst“ wie sie sagt. Sie habe im Fernsehen zwar ab und an einen Boxkampf gesehen, aber auf so einem Wettkampf war sie live noch nie. „Das freundliche Miteinander“ der Teilnehmer findet ihre Zustimmung und generell meint sie: „Im Ring einen Kampf auszuführen und fair miteinander zu sein, das ist schon anders als der Umgang in der Weltpolitik.“

Linda und Fabio Kikaj „die Hiphopper der Region“, wie Moderator Jäckle sie ankündigte, unterhielten in der Pause mit einer Tanzeinlage im Boxer-Manier zu Technomusik.