Kein zusätzliches Gemeinde-Quartier für Flüchtlinge und Asylbewerber: Der Gemeinderat hat einen Vorschlag des Landkreises abgelehnt, die Gemeinschaftsunterkunft (GU) Hauptstraße in Mühlhofen des Bodenseekreises als Objekt für die Anschlussunterbringung (AU) zu übernehmen.

Wie Hauptamtsleiter Herbert Unger begründete, waren im Lauf des Jahres 2016 in der Gemeinde vier GUs zur vorläufigen Unterbringung in Betrieb genommen worden. Für zwei weitere Grundstücke habe es Planungen für Neubauten in Oberuhldingen gegeben. Aufgrund der zwischenzeitlich vorhandenen Unterkünfte des Landkreises und des starken Rückganges der Flüchtlingszahlen bestehe derzeit aber kein Bedarf für einen weiteren Ausbau von Plätzen für GUs.

Uhldingen-Mühlhofen Uhldingen-Mühlhofen hat die meisten Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften im ganzen Bodenseekreis Das könnte Sie auch interessieren

Der Landkreis sei angehalten, Plätze zu reduzieren, und überlege, wie Plätze in der vorläufigen Unterbringung abgebaut werden könnten. Zurzeit sind in den vier GUs des Landkreises in Uhldingen-Mühlhofen 99 Personen untergebracht, in der AU 134 Personen in 24 von der Gemeinde angemieteten Wohnungen und sechs privat vermieteten Wohnungen. Unger: „Hierzu ist festzustellen, dass die Anzahl der Plätze des Kreises in der vorläufigen Unterbringung in Uhldingen-Mühlhofen sowohl im Verhältnis als auch absolut sehr hoch ist.“ Auch in der AU gehöre Uhldingen-Mühlhofen zu den wenigen Gemeinden des Landkreises, die ihr Aufnahmesoll regelmäßig erfüllten, sagt Unger.

Man sei daher der Ansicht, dass bei einer Reduzierung der Plätze für die GU die Gemeinde vorrangig berücksichtigt werden müsse. Im Bemühen um den Abbau von Plätzen in der GU habe der Landkreis nun vorgeschlagen, die GU Hauptstraße 19 durch die Gemeinde für Zwecke der AU zu übernehmen. Die AU-Unterbringung erfolgt dezentral in angemieteten Wohnungen. Die Übernahme der Hauptstraße 19 mit rund 20 Personen wäre insoweit eine Abkehr von diesem Konzept. Um keine zusätzlichen Personen aufnehmen zu müssen, schlage der Landkreis vor, vier von der Gemeinde angemietete Wohnungen aufzugeben und die Personen in die Hauptstraße 19 zu verlegen.

Unger: „Bei einer Übernahme der Unterkunft wäre neben der vereinbarten Miete und den Nebenkosten auch eine Ablösesumme für die vom Landkreis vorgenommenen baulichen Veränderungen von der Gemeinde zu leisten.“ Eine Übernahme des Objekts bedürfe der Zustimmungen des Regierungspräsidiums als auch des Vermieters. Bis auf Ute Stephan (BuF), die sich für eine Übernahme aussprach, und die Enthaltung von Wolfram Klaar (SPD) stimmten die Bürgervertreter dem Vorschlag der Verwaltung zu, die Übernahme abzulehnen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein