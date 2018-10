Uhldingen-Mühlhofen vor 1 Stunde

Kein Leben hinter der Lärmschutzwand: Gemeinderat lässt Pläne für Baugebiet fallen

Einen neuen Bebauungsplan Öschle in Uhldingen-Mühlhofen wird es nicht geben. Der Gemeinderat beschloss jetzt, für diesen Bereich keine weiteren Pläne zu verfolgen. Hinter der Lärmschutzwand an der Bundesstraße 31 hätten vier Häuser mit je sechs Wohnungen entstehen sollen. Allerdings werden in dem Bereich die Orienterungswerte für unbedenkliche Lärmbelastung um mindestens zehn Dezibel überschritten.