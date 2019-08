Die in Kahla in Thüringen geborene Künstlerin Karin Jablonka wurde ab 1988 in mehreren Kursen ausgebildet, die unter anderem Zeichnungen, Pastellkreiden, Radierungen und freie Studien enthielten. Außerdem führten sie Studienaufenthalte nach Ligurien, in die Toskana und nach Sardinien. Seit 2002 ist Karin Jablonka Mitglied im Akademiekurs der Kunstschule Hohenstein.

Sie möchte jedem Werk die beste Technik und Arbeitsweise geben, die der jeweiligen Darstellung ihrer Ansicht nach am besten entspricht und die Aussage des Werkes am besten unterstreicht. „Daher beschränke ich mich nicht auf eine Arbeitsweise“, sagt sie. Sie experimentiert mit Materialien, Farben und Techniken. „Ich zeichne, spachtle und male mit Acryl, verwende Aquarellfarben und Kreiden auf verschiedenen Malgründen“, erläutert sie. „Und ergänze, bearbeite bis erreicht ist, was ich aussagen will.“

Umsetzung der Gedichte in Farbe

Von 2004 bis 2012 begleitete Karin Jablonka ein abstraktes Projekt: Die Umsetzung ihrer Gedichte in Farbe, ihre Wortbilder, wie sie sagt. Dazu hat sie ein kleines Buch herausgegeben. „Im jeweiligen Bild befindet sich immer das Gedicht. Die Farben, die Schichtungen und die Strukturen sollen den Sinn des Gedichtes unterstreichen und ergänzen“, erläutert sie. Dieses Projekt ist mittlerweile beendet. Ihre neuen Arbeiten haben meist einen gegenständlichen Hintergrund, den sei dann abstrahiert. „Seien es Menschen, Landschaften, Gegenstände, Worte, Zustände oder Gefühle.“

Die Ausstellung ist bis Ende August im Rathaus in Oberuhldingen, Aachstraße 2, zu sehen. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr.