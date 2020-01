Ein Abend mit Sascha Korf gleicht dem Eintauchen in den rotierenden Aufwind eines Wirbelsturms. In der Alten Fabrik haut der Comedian seine Pointen in rasantem Tempo raus, viel Zeit zum Luftholen bleibt dem Publikum nicht. „Ich habe mich schon die ganze Woche auf euch gefreut“, gesteht Korf dann auch gleich zu Beginn seines neuesten Programms, das den Titel trägt: „Denn er weiß nicht, was er tut“.

Publikum nicht auf den Mund gefallen

Und so lässt der Improvisationskünstler auch keineswegs viel Zeit verstreichen, um seine Gäste, speziell jene in der ersten Reihe, näher kennenzulernen. Dass diese nicht auf den Mund gefallen sind, gefällt ihm: „Deswegen spiele ich so gern in Uhldingen-Mühlhofen – hier muss ich nur die Hälfte meiner Show bringen, den Rest macht ihr.“

Nach diesen vertrauensbildenden Maßnahmen holt er sich die Unterstützung aus dem Publikum direkt auf die Bühne: Der ortsansässige Norbert Braun soll den badischen Agenten Sepp in der Anfangssequenz des nächsten Bond-Films spielen. Doch er braucht noch ein Mysterium, dem er auf der Spur ist.

Und da fällt den Zuschauern nur ein Kuriosum ein, das dieses Kriterium erfüllt – das berühmte Mühlhofer Loch. Der Kölner Comedian kann sein Glück kaum fassen, erweist sich doch die Geschichte, die er aus den Zuschauerreihen über besagtes Areal erfährt, mehr als filmreif. Und er hat auch gleich die Lösung parat: Das Loch wird zugeschüttet und ein Biergarten darauf errichtet. Warum ist man darauf nicht schon früher gekommen?

Auch Ingo Rösler aus Mühlhofen (links) wird von Sascha Korf (rechts) auf die Bühne komplimentiert. | Bild: Manuela Klaas

Korf spielt sein Programm, das keinem kabarettistischen Frontalangriff, sondern eher einem gemütlichen Plausch unter Freunden gleicht, ohne die übliche Pause, weil er die ausgelassene Stimmung im Saal nicht unterbrechen will.

Angereist ist der Comedian mit der Bahn. Beim Umstieg in Friedrichshafen wähnte er sich im falschen Zug, saßen ihm doch vier Hexen gegenüber. Was Korf nicht wusste: In Überlingen war Narrentag. Und so grübelte der Kabarettist, ob er versehentlich Gleis 9 erwischt hätte und sich nun auf dem Weg nach Hogwarts befand. Womit sich der Titel seines Programms schon bei der Anreise bestätigte: „Denn er weiß nicht, was er tut“.