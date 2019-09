Uhldingen-Mühlhofen 02. September 2019, 17:17 Uhr

Jugendliche stehlen EC-Karte aus Auto und flüchten

Zwei Jugendliche haben am Montag gegen 2.30 Uhr aus einem Mercedes, der unverschlossen an der Straße Am Sieble geparkt war, eine EC-Karte gestohlen, berichtet die Polizei.