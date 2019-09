Kai Markart sitzt im Hof und grinst über das ganze Gesicht. Natürlich freut er sich auf die Einschulung am Freitag, sagt er. Der Siebenjährige ist auf dem Weg zum Schulstart, der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Er hat dabei einen ganz großen Vorteil: Er hat Yanik. Das ist sein größerer Bruder, der bereits in die fünfte Klasse kommt.

Bei ihm hat er bereits eine Einschulung miterlebt und weiß, wie alles geht. „Außerdem hat er mir auch schon einiges gezeigt, was man in der Schule macht, etwa rechnen und schreiben“, erzählt der Siebenjährige.

Sicher zur Schule kommen Schulwegepläne für Grundschulen richten sich meist an die Eltern der Kinder, die neu eingeschult werden. Ein neu erstellter Schulwegeplan kann aber auch für alle übrigen Eltern interessant sein. Der Schulwegeplan thematisiert überwiegend Schulwege, die zu Fuß bewältigt werden können und stellt eine Empfehlung überprüfter und geeigneter Schulwege dar. Die Stadt Überlingen hat im Sommer 2018 zusammen mit den Grundschulen und der Straßenverkehrsbehörde die Wegstrecken der Schüler erfasst. Diese wurden durch die Verkehrsschaukommission auf eventuelle Gefahrenstellen überprüft. Die auf dieser Grundlage ausgearbeiteten Schulwegepläne können auf der Internetseite der Stadt Überlingen eingesehen werden: www.ueberlingen.de, Leben & Freizeit, Kinder & Familien, Links & Broschüren. Auf den Internetseiten der Schulen in Überlingen und der Region finden sich ebenfalls Schulwegepläne, insofern welche für die Einrichtungen erstellt wurden.

Mit dem Kindergarten ist er vor wenigen Wochen mit den anderen Vorschulkindern bereits in der Lichtenbergschule in Oberuhldingen gewesen. „Wir haben uns dort persönlich angemeldet“, erzählt er und ergänzt: „Außerdem haben wir die Schule kennengelernt.“ Er weiß schon, wo die Mensa, die Sporthalle, der Spielplatz und die Toiletten sind und wo sich der Erste-Hilfe-Raum befindet. „Nur unser Klassenzimmer kennen wir noch nicht“, fügt Kai Markart hinzu. „Ich weiß nur, dass ich in die 1b komme.“

Schulranzen ist gepackt

Und für den ersten Schultag ist er bereits gut vorbereitet. Den blau-grün-weißen Schulranzen mit Fahrrädern drauf hat der Osterhase gebracht. Außerdem ist ein passender Sportbeutel dabei. Und für den Inhalt? „Ich habe schon ein Schlampermäppchen, ein Federmäppchen und farbige Holz- und Buntstifte“, sagt der Siebenjährige voller Vorfreude.

„Wir haben eine Materialliste bekommen“, fügt Mama Manuela Markart hinzu. „Um die weiteren Sachen kümmern sich noch die Paten.“ Mama Manuela Markart wird übrigens vor ihrem Sohn das erste Mal in der Schule sein, denn der erste Elternabend findet schon vor der Einschulung statt. „Dann bekommen wir alle näheren Informationen“, sagt sie.

Tipps für Schulanfänger Der Weg zur Schule sollte mit dem Kind gemeinsam geplant und festgelegt werden, raten Verkehrsexperten. Wenn nötig, müssen zugunsten der Sicherheit Umwege in Kauf genommen werden. Nach der Planung und Festlegung einer sicheren Route ist es wichtig, dass Eltern und Kinder den ausgesuchten Weg mehrmals gemeinsam abgehen. Das ist natürlich schon vor dem Eintritt in die Schule möglich. Das Kind kann dabei die Führung übernehmen und erzählen, was es gerade macht und warum es sich so verhält. Der Gehweg ist zwar für Fußgänger gedacht, aber an Toreinfahrten oder Garagen kann es hier gefährlich werden. Erklären sollten Eltern ihrem Kind, dass es an solchen Stellen ebenfalls stehen bleiben, schauen und sich vergewissern soll, dass kein Fahrzeug kommt. Das Überqueren der Fahrbahn stellt hohe Anforderungen an ein Kind. Besonders gefährlich ist das Überqueren dort, wo an beiden Seiten geparkt wird. Hier sollte das Kind die Fahrbahn möglichst nicht überqueren, denn zwischen den Autos kann es nichts sehen und wird selbst kaum gesehen.

Am Freitag, 13. September, beginnt dann der Ernst des Lebens: die Schule. Um 8.15 Uhr steht der Gottesdienst auf dem Programm und um 10.15 Uhr die Einschulungsfeier. „Und dann gehen wir mit Oma und Opa und den Paten nach Hause zum Mittagessen.“ Das Essen hat Kai Markart bereits ausgesucht: „Es gibt Knöpfle mit Soß und Leberkäse“, sagt er freudestrahlend. Und die Mama macht noch einen Salat dazu.

Informationen für Eltern und Lehrer Um den Weg zur Schule sicherer zu machen, stellt die Unfallforschung der Versicherer Materialien für Eltern, Lehrer und Verkehrsplaner zur Verfügung. Flyer sind jeweils in deutscher und türkischer Sprache erhältlich. Alle Informationen können im Internet unter www.udv.de/schulweg kostenlos heruntergeladen oder bestellt werden. Dazu gibt es allgemeine Tipps. Doch auch das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg hat Ratschläge parat. Unter vm.baden-wuerttemberg.de, Mobilität & Verkehr, Kinder und Jugendliche finden sich beispielsweise Ideen und Quizze für das sichere Radfahren. Verkehrspädagogen raten übrigens, Kinder frühestens nach bestandener Radfahrausbildung im 4. Schuljahr allein mit dem Fahrrad im Straßenverkehr fahren zu lassen – vorher nicht.

Der Stundenplan hängt bereits am Kühlschrank – allerdings ist das Papier noch leer. „Wir sind schon gespannt, wie oft er zur ersten Stunde in die Schule muss“, sagt Manuela Markart. Auf jeden Fall wird es eine Umstellung, denn der Kindergarten war fast nebenan. Nun muss der Siebenjährige jeden Tag mit dem Bus zur Schule. „Wir trainieren schon zusammen, dass das dann auch klappt“, erklärt die Mutter.

Üben für den Schulweg

Dann zieht sich Kai Markart an und läuft mit seiner Mutter in Richtung Bushaltestelle, geht über die Fußgängerampel. Kurz darauf steigt er mit seiner Mutter in den Bus und fährt von Unter- nach Oberuhldingen. Dort geht es zu Fuß weiter bis an die Lichtenbergschule. Training muss schließlich sein (siehe Erklärstück) – auch für einen Siebenjährigen, der sich bereit macht für den Schulstart.