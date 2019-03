von Petra Hofmann

"Wir sind der Meinung, das war Spitze." So lautete der Tenor des Mühlhofener Publikums. Gleich die erste Büttenrede beim Dämmerschoppen am Rosenmontag des Narrenverein Mühlhofen e. V. zündete. Manu Graf und Elsbeth Enderle forderten Unterstützung "von den Mühlhofener, damit wir bald wieder Loch frei sind." Zugleich folgten weitere Ideen. "Ein Freibad mit Wellen und Springturm des wär doch famos." "Im Winter lass mer des Wasser zugfriere zu Eis. Jung und Alt kennet mit Schlittschuh ihre Runde dräh. Autokino, Freilufttheater oder Open Air das gäb Mühlhofe doch besondere Flair."

Siggi Burgermeister hält seine Büttenrede "Meine schwere Kindheit". | Bild: Petra Hofmann

Das Loch zog sich wie ein roter Faden durch den Abend. Neben ihren Unmut gabs viele Definitionen zum Loch an sich. Der Bayer Thomas Gleixner in seinem Moritat: "Ein LOCH ist ein Haufen nix, mit was drum herum." Oli Flakowski erklärte: "Wo ein LOCH ist, gibts nichts zu sehen. Aber beim Rand, da wird's interessant."

Auch diese beiden Närrinnen haben Spaß. | Bild: Petra Hofmann

Das Mutter-Tochter-Gespann Elke Faude-Ill und Tochter Mini ehrten mit einer amüsanten Rede Tschunte’s 30-Jähriges. Sie klärten die Zuschauer auf, dass es gefährlich sein kann, wenn der Dirigent vorne steht und "de Stecke hin- und herschwenkt. Denn wenn ma it rät ufpasst, pflutscht oim de Stecke us de Händ." So jede zweite, dritte Musikprobe hört man einen Schrei, "do hoißts bloß no schnell ducke in de vordere Reih."

Das Geburtstagskind Christina Lamm erhält einen Präsentkorb. | Bild: Petra Hofmann

Reiner Jäckle hielt seine erste Büttenrede, über seine Erlebnisse mit der feschen Berta im Altersheim. "Nicht nur schrift-, sondern auch wortgewaltig", befand Micha Egger nach dem Applaus. Mit heiteren Sprüchen führte Micha souverän durch das Programm. Der neue Dorfbolizischt Bernd Strobel wetterte, dass die Häsle-Traditionen nicht ernst genommen werden. "Keine schwarze Hose oder fleckig", das geht gar nicht, "da gibts was mit der Schell." Zurück zum Loch, zur positiven Seite. Sonja Charrad zitierte einen Kabarettisten, der behauptet, in Stuttgart gäbe es keine Terroristen, weil es da schon so viele Löcher gibt. "Mei sind mir sicher, keiner muss fort, mir hond jo au ä grosses Loch im Ort."

Narri – Narro: die Geehrten mit Urkunde und Medaille. | Bild: Petra Hofmann

Damit es nicht zu lustig wurde, berichtete Siggi Burgermeister über seine schwere Kindheit. "Ich hatte kein Handy. Nicht nur nicht das neueste Modell, sondern gar keins." Gelächter bei den Zuschauern. "Wir waren so arm, wir konnten uns keine Lactoseintoleranz leisten." Bestätigender Applaus vom Publikum. "Wir hatten auch keine Adidas Turnschuhe. Hatten wir mal drei Streifen, dann waren die im Gesicht."

Beim Vortrag der drei Duracellhasen Elke Faude-Ill, Alice Hochstein und Louise Steuer konnte man hungrig werden. Badisches, sächsisches oder schwäbisches Essen? Was mundet am Besten? Da sind sich die Mädels nicht einig, doch zum Glück, "gibt’s zum Chillen Rotkäppchen Sekt den Milden."

Seit 30 Jahren der Dirigent der Narrenparade: Günter Stumpf Tschunte zur Abwechslung mal mit Posaune. | Bild: Petra Hofmann

Der Dorfschnüffler Micha Egge beendete mit lustigen Anekdoten, über die verschwundene Brille im Gulaschtopf, dem Müssen, aber nicht Können und dem verführerischen Diebstahl in Malle, den gelungenen Dämmerschoppen für dieses Jahr.

Abgerundet wurde das Programm mit Musik, belegten Brötchen und zahlreichen Ehrungen langjähriger Mitglieder.