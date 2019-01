Wenn jemand eine Hochzeit plant, dann geht's ans Organisieren. Und da das Fest der Liebe bleibende Eindrücke hinterlassen soll, muss dies für viele bis ins kleinste Detail geschehen. Da bietet sich eine Hochzeitsmesse geradezu an, denn da gibt es viele verschiedene Dienstleister, die man an einem Ort trifft. Die Hochzeitsmesse, die das Brautatelier Renate Weber aus Salem seit 1994 auf die Beine stellt, fand zum dritten Mal im Jägerhof in Uhldingen-Mühlhofen statt.

Marina Groth aus Konstanz und Alexander Felix aus Heiligenberg sind auf der Suche nach einer Hochzeitslocation. | Bild: Reiner Jäckle

„Es sind wieder richtig viele Besucher gekommen, die sehr interessiert waren“, resümierte Renate Weber. „Es gab an vielen Ständen intensive Gespräche.“ Die Organisatorin hebt heraus, dass es viele Besucher gebe, die ihr bestätigen, dass vor allem die durchweg regionalen Dienstleiter ein Zugpferd seien. „Hochzeitsmessen gibt es viele, aber nur bei wenigen kann man so konkret in die Gespräche gehen wie hier“, betonte Renate Weber. Dabei sei es immer wieder zu beobachten, dass nicht nur Paare kommen, die in naher Zukunft heiraten wollen, sondern auch Brauteltern, Trauzeugen und Freunde von Hochzeitspaaren.

Unterstützen ihre Tochter bei den Hochzeitsvorbereitungen: Christine von Dziembowski und Detlef Schöne aus Salem. | Bild: Reiner Jäckle

Insgesamt gab es 23 Aussteller im Jägerhof. Dabei wurde ein sehr breites Spektrum an Angeboten und Dienstleistungen abgedeckt. Von Brautkleidern über Friseur, Tanzschule, Blumenschmuck, Hochzeitsringe bis Torten war alles dabei. Selbst ausgefallenere Service-Angebote wie Bräunungsdusche, Schifffahrt oder Feuerwerk waren vor Ort. Als besonderer Höhepunkt gab es regelmäßige Brautmodenschauen, Tanzvorführungen und immer wieder moderierte Vorstellungen der Aussteller.

Pärchen informieren sich gemeinsam

Beliebt: Die Testfrisuren von Hair'n'More aus Überlingen. | Bild: Reiner Jäckle

Marina Groth aus Konstanz und Alexander Felix aus Heiligenberg, die dieses Jahr noch standesamtlich und 2020 kirchlich heiraten möchten, haben die Möglichkeit genutzt, um sich auf der Hochzeitsmesse zu informieren. „Wir sind momentan ganz konkret auf der Suche nach einer Location und nach einem Fotografen“, erklärte Marina Groth. Und ihr zukünftiger Mann fügte hinzu: „Hierbei ist diese Hochzeitsmesse einfach perfekt, denn die Aussteller sind alle regional.“ Dabei betont Alexander Felix, dass ihm persönlich der Jägerhof als Hochzeits-Location sehr gut gefalle.

Jede Menge Beratungen in Sachen Hochzeitsringe absolvierten die Mitarbeiter der Goldschmiede "Die Zwei" aus Überlingen. | Bild: Jäckle, Reiner

Christine von Dziembowski und Detlef Schöne aus Salem informierten sich als Brauteltern. „Unsere Tochter lebt in Nordrhein-Westfalen und wir wollen einfach mal schauen, was es alles gibt“, sagte die Brautmutter, die mit ihrem Smartphone in der Hand viele Bilder machte und umgehend verschickte. „Ich bin momentan mit meiner Tochter in ständigem Austausch“, sagte sie schmunzelnd mit Blick auf das Mobiltelefon. „Außerdem schauen wir, was wir als Brauteltern anziehen können“, fügte Detlef Schöne hinzu. Aber auch die Angebote in punkto Floristik und Schifffahrt haben es den beiden angetan.

Sophie Flay aus Überlingen und Robin Flay aus Gebhardsweiler loben die Regionalität der Messe. | Bild: Reiner Jäckle

In Sachen Dekoration, Getränke und Torten informierten sich Sophie Flay aus Überlingen und Robin Flay aus Gebhardsweiler. „Wir haben Mitte November bereits standesamtlich geheiratet“, erklärte der Bräutigam. „Am 21. September heiraten wir dann noch kirchlich.“ Die Location stehe bereits fest. „Wir nutzen die Möglichkeit, das regionale Angebot anzuschauen“, sagte Sophie Flay. „Hier hat uns das Schifffahrtsangebot sehr gut gefallen.“ Beide wollten sich aber auch noch unbedingt die Angebote der Tanzschule anschauen und in Sachen Blumenschmuck informieren.