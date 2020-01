Wer Ideen und Anregungen zum „schönsten Tag im Leben“ sammeln möchte, ist am kommenden Montag, 6. Januar, 11 bis 17.30 Uhr bei der Uhldinger Hochzeitmesse bestens aufgehoben. An diesem Tag öffnet das Auto– und Traktormuseum zum vierten Mal seine Veranstaltungsräume für die Messebesucher. 18 Aussteller präsentieren geballte Informationen rund um das Thema Hochzeit– also eine ideale Gelegenheit, sich an einem Ort und in relativ kurzer Zeit über alle Gestaltungsmöglichkeiten des Festes zu informieren. Der Eintritt beträgt drei Euro.

Die vierte Uhldinger Hochzeitsmesse wird erneut vom Brautatelier Renate Weber aus Salem organisiert. Bereits zum 26. Mal organisiert das Brautatelier diese Informationsveranstaltung, die früher in Überlingen stattfand und bei der sich nicht nur Brautpaare, sondern auch Angehörige, Trauzeugen und Hochzeitsgäste an einem Ort und in relativ kurzer Zeit über die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten einer Hochzeit informieren können.

„Wir haben über die Jahre eine ganz tolle Ausstellergemeinschaft, und alle Aussteller sind aus unserer Region — das zeichnet die Messe aus“, sagt Veranstalterin Renate Weber. „Uns liegt es auch am Herzen, nicht nur Informationen, sondern auch Atmosphäre in festlichem Ambiente zu vermitteln.“ Die Hochzeitsmesse deckt insbesondere die Bereiche Braut-, Herren– und Festmode, Schmuck, Foto und Video, Gastronomie und Eventmanagement ab. Braut- und Festmoden gibt es mehrmals täglich zu erleben: Diese werden von Models vorgeführt und von einer Moderatorin kommentiert. Außerdem erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Frisurenshows, mit Kosmetik-, Musik- und Tanzvorführungen. Mitmachen ist überall ausdrücklich gewünscht, die Besucher haben die Gelegenheit zum Probeschminken oder zum Hairstyling. Nicht zuletzt erhalten sie mit der Eintrittskarte die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen.

Renate Weber erläutert: „Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich inspirieren – ganz egal ob Sie eine große Hochzeitsfeier planen oder lieber den kleineren, familiären Rahmen vorziehen. Eine Hochzeitsmesse ist eine schöne und angenehme Art seine Hochzeitsvorbereitungen zu treffen – hier findet man viele Ideen für einen unvergesslichen Tag.“

Weitere Informationen zur Gemeinschaftsveranstaltung am 7. Januar im Jägerhof in Uhldingen-Mühlhofen erteilt das Brautatelier Weber, Tel.0¦75¦53/16¦17 oder unter: www.hochzeitsmesse-uhldingen.de

Die Aussteller