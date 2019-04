von Tobias Lange

Die Sanierung der Landesstraße 201 in Uhldingen-Mühlhofen ist in sieben Abschnitte eingeteilt. Abschnitt 1 beginnt am Kreisverkehr in der Überlinger Straße und reicht bis zur Zufahrt zum Bahnhof in der Bahnhofstraße. Abschnitt 2 beginnt bei der Bahnhofszufahrt und endet an der Zufahrt zum Lidl. Die Zufahrten zur Feuerwehr und zum Lidl werden für Anlieger jeweils halbseitig erreichbar sein.

Bauabschnitt 1 und 2_online | Bild: Stach, Maxi

Abschnitt 3 beginnt an der Lidlzufahrt in der Bahnhofstraße und erstreckt sich bis zur Einmündung in die Straße "Krummes Land". Abschnitt 4 erstreckt sich von der Straße "Krummes Land" bis zum Neubaugebiet Mühlhofen-West. Für Anlieger wird die Zufahrt zur Gemeindestraße "Krummes Land" halbseitig möglich sein.

Bauabschnitt 3 und 4_online | Bild: Stach, Maxi

Abschnitt 5 beginnt am Neubaugebiet Mühlhofen-West und schließt den Kreisverkehr in Mühlhofen ein. Anlieger erreichen weiterhin das Neubaugebiet Ottenbohl 3. Abschnitt 6 beginnt hinter dem Kreisverkehr auf der Hauptstraße und endet auf Höhe Autohaus Sernatinger.

Bauabschnitt 5 und 6_online | Bild: Stach, Maxi

Der letzte Sanierungsabschnitt – Abschnitt 7 – beginnt am Autohaus Sernatinger. Zu Ende ist er am Ortsende Mühlhofen an der Einmündung zur Selsenbergstraße. Die Selsenbergstraße wird für Anlieger während der Sperrung halbseitig erreichbar sein.