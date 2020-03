In Gebhardsweiler ist das zweite Bison weiter auf der Flucht, das andere Tier wurde erschossen. Weder Polizei noch Kreisveterinäramt wissen, welches Betäubungsmittel eingesetzt und welches Tier am nächsten Tag getötet wurde

Uhldingen-Mühlhofen – Eine Monat ist es her, da suchten zwei Bisons in Gebhardsweiler das Weite. Einer wurde am nächsten Tag erschossen, der andere Bison ist bis heute verschwunden. Er lebt vermutlich in den umliegenden Wäldern. Ivanna Loidl,