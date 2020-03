von Lena Reiner

Im Kleiderladen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Mühlhofen herrscht Hochbetrieb. Zwei Mütter mit Kindern legen stapelweise Kleidung für ihre Kleinen auf den Tresen, die sie mitnehmen möchten. Hinter den Frauen bildet sich eine kleine Schlange.

Weiter hinten im Geschäft stöbert ein älterer Mann durch die Regale. Drei weitere Frauen nehmen währenddessen fast jeden Kleiderbügel unter die Lupe. Ein kleiner Junge probiert Hüte auf, die ihm viel zu groß sind. Das Geräusch von Kleiderbügeln, die an der Stange verschoben werden, klingt durch den ganzen Laden. Hell und freundlich ist es dort, von drei Seiten fällt Licht in den Verkaufsraum.

Auch Schuhe werden im Kleiderladen verkauft. | Bild: Lena Reiner

Jeans, Stoffhosen, Blusen und mehr

Jeans, Stoffhosen, Blusen, Tuniken, Pullover, aber auch Gürtel, Schals, Hüte und Jacketts – fein säuberlich aufgehängt und aufgereiht – gehören zum Angebot des Kleiderladens. In Regalen stehen Schuhe nach Stil und Größe sortiert, Bettwäsche gibt es obendrein. Wer hierher kommt, kann sich mit Secondhand-Textilien rundum versorgen.

Zahlen und Fakten Im DRK-Kleiderladen arbeiten derzeit 25 Personen, 23 davon ehrenamtlich. Weiterhin gibt es fünf hauptamtliche Fahrer für den Containerdienst. Diese leeren die DRK-Kleidercontainer im Bodenseekreis und bringen die Kleidung zu den beiden Kleiderläden des DRK in Friedrichshafen und Mühlhofen. Davor wird die Kleidung sortiert.

Geschreddert oder nach Afrika exportiert wird keines der Kleidungsstücke. Kleiderspenden können auch persönlich im Laden abgegeben werden. 2019 gab es im DRK-Laden in Mühlhofen rund 7000 Verkaufsvorgänge. Dabei gingen etwa 45 000 Artikel über die Ladentheke.

Dicht aneinander aufgereiht gibt es eine Vielzahl an kleinen und großen Größen, Farben und Stoffen. | Bild: Lena Reiner

Alle Menschen dürfen einkaufen

Das Besondere am DRK-Kleiderladen? Es gibt zwei Preislisten: eine für alle und eine für Bedürftige, die nochmals einen Nachlass auf die ohnehin günstigen Preise gewährt. Einkaufen kann also jeder. Andrea Sinclair ist Fachbereichsleiterin beim DRK für den Altkleider-Dienst und betreutes Reisen. Sie erklärt, dass „es keine Kontingentierung oder Einlasskontrolle“ gibt.

Würdevoll soll das Einkaufen hier sein, und zwar für alle Menschen, sagt Sinclair. Wer in das Geschäft hereinkommt, verrät damit nicht, dass er arm ist. „Es gibt auch immer mehr Kunden, die aus ökologischen Gründen kommen, weil sie generell keine neue Kleidung kaufen wollen.“

Andrea Sinclair ist Fachbereichsleitung für den DRK-Kleiderladen in Mühlhofen. | Bild: Lena Reiner

Kleiderladen erweitert Öffnungszeiten

Im Laden sei das die Motivation von etwa einem Fünftel der Kunden, alle anderen könne man als bedürftig bezeichnen. Die größer werdende Nachfrage nach Secondhand-Kleidung nicht nur bei Bedürftigen habe zu einer Erweiterung der Öffnungszeiten des Ladens geführt. „Ein Faktor ist auch, dass wir personell die Kapazität haben, einen weiteren Tag zu öffnen. Und es ist ja allgegenwärtig, dass die Armut zunimmt und damit auch die Bedürftigkeit.“

Die Goldsterne möchte die Kundin danach entfernen. Was ihr an dem Oberteil gefällt, ist der Ausschnitt: „Der geht nicht so tief runter.“ | Bild: Lena Reiner

Eine Seniorin aus Oberstenweiler vereint beides: ein knappes Budget und einen Sinn für Umweltschutz. Sie erklärt: „Ich komme nur selten her, weil die Anfahrt recht weit ist. Ich mag nicht nur einfach Dreck machen mit meiner Anreise.“ Bei ihrem Besuch hat sie sich zwei Kleidungsstücke ausgesucht. „Dann habe ich mal etwas Schönes, etwas für sonntags“, erklärt sie und zeigt auf einen Pullover und ein Tuch, während sie an der Kasse wartet.

Ein schöner Stoff macht diesen Fund zum passenden Sonntagstuch. | Bild: Lena Reiner

Hinter der Kasse steht Lucia Dolch. Sie ist eine von zwei hauptamtlichen Leiterinnen des Ladens. Wie lange sie schon dabei ist? Dolch lacht. „Von Anfang an, seit der Geburt der Kleiderkammer.“ Damals, vor 16 Jahren, sei noch alles ganz anders gewesen, blickt sie zurück. Der Kleiderladen hatte nur mittwochs geöffnet und befand sich in einer Garage. „Da waren noch Lastwagen hier drin und alles Mögliche“, erinnert sich Dolch. Es habe Wühlkörbe gegeben und ein paar Regale, alles habe 50 Cent gekostet. „Damals kam dann ein richtiger Ansturm.“ Am Abend seien die meisten Klamotten verkauft gewesen, sie hätten aufgeräumt und am nächsten Mittwoch wieder neu aufgebaut.

Lucia Dolch ist eine von zwei hauptamtlichen Leiterinnen des Ladens und von Anfang an dabei. | Bild: Lena Reiner

Heute sei es dagegen viel ruhiger und „eben ein richtiger Laden“, der seit vier Jahren besteht. Man kann nun in Ruhe stöbern, an Kleiderbügeln alles sehen und bei Bedarf in einer der beiden Umkleidekabinen etwas anprobieren.

Dieses Regal gehört zu den letzten Überbleibseln der alten Kleiderkammer. | Bild: Lena Reiner

Von „damals“ geblieben sind nur die praktischen Regale, die heute vor allem für die reichliche Auswahl an Schuhen genutzt werden.

Links hinter der Tür geht es zum Kleiderladen. | Bild: Lena Reiner

Andrea Sinclair macht auf eine Kleiderstange im Eingangsbereich aufmerksam: „Dort haben wir Markenklamotten und hochwertige Sachen separat ausgezeichnet hängen. Wenn jemand etwas Besonders möchte, kann er da schauen.“ Dolch ergänzt: „Es kommen oft junge Leute, die sich hier einen schönen Anzug zum Vorstellungsgespräch aussuchen. Dann sind sie gut angezogen und fühlen sich auch viel besser.“

Die Öffnungszeiten des Ladens Die neuen Öffnungszeiten des Kleiderladens in der Hallendorfer Straße 8, Mühlhofen: Jeden Dienstag, 13 bis 17 Uhr; Mittwoch, 13 bis 17 Uhr; Donnerstag, 9 bis 12 Uhr und Freitag, 9 bis 12 Uhr.

Trotz der freundlichen Stimmung im Kleiderladen wird deutlich, dass beim Thema „Sozialladen“ eine gewisse Scham mitschwingt. Ausgenommen der Kundin aus Oberstenweiler möchten keine Besucher – und keine weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiter – im SÜDKURIER zu Wort kommen.

Sinclair hofft, dass sich das ändert, sobald mehr Kunden einkaufen, die den Laden nicht aus finanzieller Not heraus betreten. Momentan sind etwa 20 Prozent der Kunden nicht bedürftig. Andernorts macht diese Kundengruppe bereits ein Drittel der Gesamtzahl aus, weiß Sinclair.