„Iiih, das riecht ja wie verbrannte Pizza.“ Der achtjährige Ben wendet sich verschreckt ab, als es Vera Edelstein gelungen ist, mit Feuerstein, Pyrit und Zunderschwamm Feuer zu entfachen. „So schlimm ist es doch gar nicht. Jetzt wisst ihr aber, warum es heißt: Es brennt wie Zunder“, sagt die Archäologin, die ihre Gäste an diesem Tag auf eine Reise mit in die Vergangenheit nimmt. Anlass ist der Großelterntag: Seit 2013 lädt das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Omas und Opas und ihre Enkel jedes Jahr ein, um gemeinsam auf Entdeckertour in der Bronze- und Steinzeit zu gehen. Schon bei seiner Premiere stieß der Tag, der der Verstärkung der saisonalen Randzeiten dient, auf großes Interesse. Das ist auch dieses Mal nicht anders: Mehr als 100 Interessenten haben sich angemeldet, sodass anstelle der ursprünglichen zwei Gruppen, deren drei gebildet werden müssen.

Archäologin Vera Edelstein (rechts) empfängt die jungen und älteren Besucher zum Großelterntag des Pfahlbaumuseums. | Bild: Kleinstück, Holger

Große Augen bei allen zunächst im Archaeorama, der Multimediashow, die seit Mai 2013 das Weltkulturerbe Pfahlbauten sichtbar macht. Bei dem virtuellen Tauchgang mit 360-Grad-Panorama wird den Teilnehmern anschaulich vermittelt, wie es unter Wasser aussieht, wie Archäologen ihre Funde entdecken, was diese über das Leben der Pfahlbauer verraten und warum die Menschen damals Dörfer auf Pfählen bauten.

Interaktive Erkundungstour

In den rekonstruierten Pfahlbauten geht es anschließend auf eine interaktive Erkundungstour für Groß und Klein. Hier können die Teilnehmer alles aus nächster Nähe entdecken und auch anfassen. „Durch die Nachbauten fällt es einem leicht, in vergangene Zeiten einzutauchen und sich vorzustellen, wie Menschen damals gelebt haben“, sagt die Archäologin. „Es sind viele Überreste gefunden worden. Deswegen weiß man, wie es früher ausgesehen gesehen hat.“ Dann möchte jemand wissen, wie die Menschen einst aussahen und was sie anhatten. „Sie waren kleiner als wir heute und hatten Felle an, waren aber ansonsten Menschen wie wir“, antwortet die Expertin. Unbekannt sei aber, wie sie miteinander umgegangen seien und wie sie miteinander gesprochen haben.

Die Archäologin Vera Edelstein beim Feuerentfachen. | Bild: Kleinstück, Holger

Dann wird es spannend. Edelstein demonstriert, wie einst Feuer mit Feuerstein, Pyrit und Zunder entfacht wurde. Die Museumspädagogin erläutert zunächst, dass der Feuerstein vor allem aus dem Mineral Silizium besteht und in der Steinzeit vielseitige Verwendung fand, zum Beispiel für Jagdwaffen, Messer und Schmuck. Und dass der Baumpilz „Zunderschwamm“ ein Innenleben aus feinen Röhren aufweist, aus dessen mittlerer Schicht das beste Brennmaterial stammt. Sie schlägt beide Steine gegeneinander, durch die entstehende Reibung sprüht der Pyrit fast unsichtbare Funken, die auf den Zunder fallen. Doch heute dauert es schon einige Minuten, bis endlich Feuer entflammt. Als es soweit ist, gibt‘s kräftig Applaus und die wissenschaftliche Mitarbeiterin fügt Stroh hinzu, um die Flammen zu nähren.

Die Steinzeitsuppe schmeckt

Anschließend besteht für Groß und Klein die Möglichkeit, mit einem großen Stein Mehl zu mahlen: Sie legen die Körner auf einen Stein und mit einem anderen Stein zerreiben sie die Körner. Das Ergebnis dürfen sie in Papiertüten verpackt mit nach Hause nehmen. Auch wird das Schneiden mit Feuerstein an Möhren und Äpfeln getestet. „Aber bitte aufpassen, der Feuerstein ist sehr scharf“, sagt Vera Edelstein. Und zu gu­ter Letzt kann auch eine Steinzeitsuppe probiert werden, die die Archäologin zuvor schon unter anderem aus Weizenkörnern, Linsen, Erbsen, Leinsamen, Karotten, Speck und Kräutern hergestellt hatte. „Das haben die Menschen früher am meisten gegessen“, erläutert Edelstein. Und auch die großen und kleinen Menschen von heute lassen es sich schmecken.

Der zehnjährige Joel schneidet mit einem Feuerstein Möhren und Äpfel. | Bild: Kleinstück, Holger

Evmarie Becker, die mit ihrem siebenjährigen Enkel Leon dabei ist, zeigt sich hochzufrieden, „weil die Kinder hier im Praktischen ausprobieren können, wie Menschen damals gelebt haben“, sagt sie, während Leon engagiert am Mehlmahlen ist. „Und wie man früher Feuer mit einfachsten Mittel gemacht hat – das begeistert mich selbst.“

Evmarie Becker und ihr siebenjähriger Enkel Leon bei der Zubereitung von Mehl. | Bild: Kleinstück, Holger

Das Pfahlbaumuseum

Im archäologischen Freilichtmuseum in Unteruhldingen werden die Pfahlbausiedlungen aus der Stein- und Bronzezeit (4000 bis 850 vor Christus) am Bodensee wieder lebendig. Das Museum ist ab dem heutigen Montag im November nur an Wochenenden von 9 bis 17 Uhr zugängig. Bis Donnerstag, 19. Dezember, findet von Dienstag bis Donnerstag täglich eine Führung um 14 Uhr statt. Der Besuch für Gruppen ab 15 Personen ist nach Anfrage auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich.

