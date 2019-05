von SK

In der Nacht auf Feiertag „Christi Himmelfahrt „, es war etwa 0.30 Uhr, wurde der Polizei durch Anwohner eine Gruppe Jugendlicher in Oberuhldingen gemeldet, die sich laut grölend in der Straße „Auf der Höhe“ aufhielten. Zudem sollen Personen aus der Gruppe wahllos an Häusern geklingelt und auf Autos eingeschlagen haben.

Die Gruppe der Jugendlichen konnte durch zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Überlingen am Bahnhof in Oberuhldingen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die jungen Leute räumten der Polizei gegenüber ein, „nicht gerade leise gewesen zu sein“. Sie beschuldigten ihrerseits aber Anwohner, sie verbal aggressiv angegangen zu haben.

Zudem soll ein Anwohner einem der Jugendlichen einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Beschädigte Fahrzeuge konnten durch die Polizei bislang nicht festgestellt werden, heißt es außerdem im Pressebericht der Polizei.

Vermeintliche Geschädigte oder Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Telefon 075 51/80 40, in Verbindung zu setzen.