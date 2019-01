Er gilt als einer der schönsten Naturläufe in der Bodenseeregion: der Pfahlbau-Marathon. Er findet am Samstag, 11. Mai, zum 14. Mal statt. Auf dem Programm stehen die Wettbewerbe Halbmarathon (21,1 Kilometer), Pfahlbau-10er (zehn Kilometer), Pfahlbau-4er (vier Kilometer), Nordic Walking (neun Kilometer) und Kids-Run (0,8 und 1,4 Kilometer). Start und Ziel ist am Hafen in Unteruhldingen. Wie schon in den Vorjahren erfolgreich praktiziert, können SÜDKURIER-Leser in den Genuss eines Lauftraining-Pakets kommen, das gezielt auf den Halbmarathon oder den Pfahlbau-10er vorbereitet.

Streckenabschnitte mit besonderem Ausblick

„Das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen, das Schloss Salem, der Affenberg Salem und die Wallfahrtskirche Birnau sind Streckenabschnitte, die das Laufen zu einem besonderen Erlebnis machen“, sagt Organisatorin Nadia Intelisano von der Tourist-Information. Alle vier Ausflugsziele passieren allerdings nur die Läufer des Halbmarathons. Die Teilnehmer des Pfahlbau-10ers und des Nordic-Walkings kommen an den Pfahlbauten und der Birnau vorbei. Die weiteren Läufe führen rund um den Unteruhldinger Hafen.

Sieger im Vorjahr im Halbmarathon: Nina Kreisherr vom LC Uzwil und Denis Fantino vom Leichtathletikclub Überlingen. | Bild: Kleinstück, Holger

Zuschauer können sich an Ständen über Gesundheitsthemen informieren

An den Läufen des Kids-Run können alle Sechs- bis 15-Jährigen teilnehmen – ob alleine, zu zweit oder auch mit der ganzen Schulklasse. „Spaß, Teamgeist und Begeisterung für den Laufsport sind die einzigen Voraussetzungen“, erläutert Intelisano. Geldpreise winken für die drei Schulmannschaften, die die meisten Kilometer laufen. Die Startzeit für den Kids-Run über 1,4 Kilometer ist um 12.25 Uhr, für den Kids-Run über 0,8 Kilometer um 12.40 und 12.50 Uhr. Teilnehmer des Nordic Walking-Wettbewerbs laufen um 13 Uhr los, die Läufer des Halbmarathons um 13.15 Uhr. Der Startschuss für den Pfahlbau-10er fällt um 13.30 Uhr, für den Pfahlbau-4er um 13.40 Uhr. Für Zuschauer wird es außerdem viele Stände rund um das Thema Gesundheit und Sport geben.

Auch die Kleinen sind bei der Laufveranstaltung mit viel Begeisterung dabei: Hier der Kids-Run im Vorjahr. | Bild: Kleinstück, Holger

Auftaktveranstaltung zum Linzgau Lauf Cup 2019

Der Pfahlbau-Marathon ist gleichzeitig die Auftaktveranstaltung zum Linzgau-Lauf-Cup 2019, der außerdem den Heiligenberger Schlosslauf (30. Mai) und den Laufwettbewerb Wielemer Viertele in Salem (5. Juli) beinhaltet. Als besonderes Schmankerl werden all diejenigen, die alle drei Läufe erfolgreich beenden, zum Abschlussfest am 8. November, 19.30 Uhr, in das Dorfgemeinschaftshaus Prinz Max in Salem mit Dieter Baumann, 5000-Meter-Olympiasieger im Jahr 1992, eingeladen.

Zur Vorbereitung auf den Pfahlbau-Marathon am 11. Mai können sich SÜDKURIER-Leser in zwei Trainingsgruppen vorbereiten. Es gibt eine Gruppe für Anfänger und eine Gruppe für Lauferfahrene. | Bild: Kleinstück, Holger

"SÜDKURIER bewegt" mit zwei Trainingsgruppen

Wer an einem der Läufe des Pfahlbau-Marathons teilnehmen möchte, kann sich für ein Lauftraining anmelden, das sich bewährt hat: Der Turn- und Sportverein (TSV) Mühlhofen, die Gemeinde und die Tourist-Information machen die Teilnehmer beim Training „SÜDKURIER bewegt“ fit für die Langstrecke. Es wird zwei Trainingsgruppen geben: eine Gruppe für Anfänger, die andere für Sportler, die bereits Lauferfahrung haben.

Nicht allein oder zu zweit, sondern in einer Gruppe trainieren – und das regelmäßig: Das war für die Läufer im Vorjahr die Motivation, an diesem Lauftraining teilzunehmen.