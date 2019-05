von SK

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai haben die Bürger Uhldingen-Mühlhofens die Möglichkeit, ihren Gemeinderat zu wählen und die Gemeindepolitik dadurch aktiv mitzugestalten. Um einen Beitrag zur Entscheidungsfindung zu leisten, hat der SÜDKURIER die antretenden Parteien, Vereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum die Uhldingen-Mühlhofener ihre Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der SPD.

1. Transparenz

Die SPD in Uhldingen-Mühlhofen will mit den Bürgerinnen und Bürgern offen über die Fragen diskutieren, die uns alle bewegen und die unsere Zukunft bestimmen. Viel zu oft werden Entscheidungen hinter verschlossenen Türen gefällt. Wir verlangen mindestens so viel Öffentlichkeit, wie die Gemeindeordnung sie vorsieht. Nichtöffentliche Vorberatungen lehnen wir ab. Die Protokolle des Rates müssen ab sofort für alle zugänglich auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht werden.

Uhldingen-Mühlhofen SPD mit neuem Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl Das könnte Sie auch interessieren

2. Wohnen

Wir müssen bezahlbaren Wohnraum gerade auch für junge Familien schaffen. Es bedarf weiterer Baugebiete, gerade für Projekte des Mietwohnungsbaus. Wir müssen verhindern, dass immer mehr Ferien- und Zweitwohnungen entstehen, die im Winterhalbjahr leer stehen. Dafür brauchen wir eine Zweckentfremdungssatzung. Viele Gemeinden haben solche Satzungen erlassen, um die Versorgung mit ausreichend Wohnraum zu angemessenen Bedingungen sicherzustellen.

3. Bildung

Das Bildungsangebot in unserer Gemeinde ist gut. Alternative Angebote im Kindergarten- und Schulbereich sind aber rar. Diese werden jedoch zukünftig vermehrt nachgefragt werden. Wir müssen jetzt für morgen planen und den Kindern heute und in der Zukunft die Chancen auf bestmögliche Bildung bewahren. Wir wollen die Jugendlichen im Ort viel stärker am Prozess der politischen Willensbildung beteiligen und streben mittelfristig die Gründung einer Jugendvertretung an.

Uhldingen-Mühlhofen Gemeinderatswahl 2019: Das verspricht die CDU den Bürgern Das könnte Sie auch interessieren

4. Arbeitsplätze

Nur mit einer aktiven Wirtschaftsförderung wird es uns gelingen, in der Gemeinde unbefristete, gutbezahlte Arbeitsplätze anzusiedeln, von denen die Menschen sich ein Leben in unserer Gemeinde leisten können. Das bestehende Gewerbegebiet ist zu erweitern. Die Vergabe der Flächen muss an Konzepte gebunden sein, die neue Technologien in Produktion und Entwicklung fördern. Konkret treten wir für ein „Gründer- und Innovationzentrum GIZ“ zur Förderung junger innovativer Unternehmen ein.

Uhldingen-Mühlhofen Gemeinderatswahl 2019: Das verspricht die Aktive Wählergemeinschaft den Bürgern Das könnte Sie auch interessieren

5. Verkehr

Die Teilorte und Wohngebiete müssen besser miteinander verbunden werden. Baugebiete, die isoliert und ohne Rücksicht auf eine bedarfsorientierte Verkehrsanbindung geplant wurden, werden nur Teil von Uhldingen-Mühlhofen, wenn sie auch angebunden werden. Es muss möglich sein, mit dem ÖPNV auch die neuen Siedlungsgebiete und alle Teilorte zu erreichen. Die Gemeinde muss in Kooperation mit Nachbargemeinden einen Bürgerbus betreiben. Lücken in unserem Wegenetz müssen beseitigt werden.

Sofort informiert über Kommunalwahl-Ergebnisse: Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde. Um Push-Nachrichten zu empfangen, melden Sie sich einfach in der App an, wählen Ihren Heimatort und aktivieren in Ihren Profileinstellungen das Empfangen von Push-Nachrichten für Ihren Heimatort.