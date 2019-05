von SK

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai haben die Bürger Uhldingen-Mühlhofens die Möglichkeit, ihren Gemeinderat zu wählen und die Gemeindepolitik dadurch aktiv mitzugestalten. Um einen Beitrag zur Entscheidungsfindung zu leisten, hat der SÜDKURIER die antretenden Parteien, Vereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum die Uhldingen-Mühlhofener ihre Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der Aktiven Wählergemeinschaft.

1. Transparenz

Weil die AWG wieder das Vertrauen der Bürger in die Kommunalpolitik stärken will. Die AWG will, dass die Bürger von Uhldingen-Mühlhofen, der Gemeinderat und die Verwaltung sich als Partner auf Augenhöhe verstehen. Die AWG fordert die offene Kommunikation und vertrauensbildende Transparenz. Nicht öffentliche Gemeinderatssitzungen sind auf das Mindestmaß zu reduzieren.

2. Gemeindeentwicklung

Weil sie künftig konkrete lang- und mittelfristige Investitionsplanungen einfordert, die alle Ortsteile gleichrangig berücksichtigt. Die AWG fordert künftig konkrete Budgets für die Ortsteile.

3. Finanzen

Weil sie für eine verbesserte Offenlegung der Gemeindefinanzen steht. Der Gemeinde-Finanzierungsbedarf sollte mit laufenden Einnahmen abgedeckt werden. Der Verkauf von Sachvermögen sollte im Sinne der Daseinsvorsorge vermieden werden. Die AWG steht für ein mehr an Kostenkontrolle, um künftigen Gebührenerhöhungen aktiv entgegenzuwirken.

4. Tourismus

Weil sie gegen eine Bevormundung der gewerblichen Gastgeber und privaten Vermieter ist. Gastgeber, als die wirklichen Fachleute müssen ein entscheidendes Mitspracherecht in touristischen Belangen erhalten. Eine Kosten- und Leistungsanalyse der Touristinformation wird gefordert. Privilegien für Gäste, die den Bürgern nicht zustehen, lehnt die AWG ab.

5. Gemeinschaft

Weil sie sich für ein Miteinander in allen Wohngebieten einsetzt. Darunter verstehen wir eine Infrastruktur, mit einem Ortsmittelpunkt, der die täglichen Bedürfnisse generationsübergreifend abdecken kann. Hier ging in Uhldingen nachweislich ein großes Stück Lebensqualität verloren, das es wieder herzustellen gilt.

