von SK

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai haben die Bürger Uhldingen-Mühlhofens die Möglichkeit, ihren Gemeinderat zu wählen und die Gemeindepolitik dadurch aktiv mitzugestalten. Um einen Beitrag zur Entscheidungsfindung zu leisten, hat der SÜDKURIER die antretenden Parteien, Vereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum die Uhldingen-Mühlhofener ihre Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente des Bürger- und Umweltforums.

1. Transparenz

Wir sind offen für die Belange der Bürgerschaft. Wir setzen uns ein für Transparenz in kommunalen Entscheidungsprozessen.

2. Umwelt

Wir streiten für Umweltschutz und lokale Ausgleichsmaßnahmen. Wir sind für einen umwelt- und bürgerfreundlichen Tourismus.

3. Bauen

Wir sind für maßvolle Flächennutzung und Bauen mit Augenmaß. Wir messen künftige Projekte an verfügbarer Infrastruktur. Wir stehen für eine attraktive Gestaltung aller Ortsteile

4. Verkehr

Wir fordern Verbesserungen bei ÖPNV, Rad- und Fußwegen.

5. Finanzen

Wir vertreten einen soliden Haushalt.

