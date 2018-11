Weil die Landesstraße 201 (L 201) in einem äußerst schlechten Zustand ist und das Land Baden-Württemberg bisher nichts dagegen unternommen hat, hat der Gemeinderat eine Resolution auf den Weg gebracht. Zur Begründung führen die Räte an, dass die Sanierung der Straße angesichts der gravierenden Straßenschäden dringend notwendig sei. Die Straßenbaubehörde des Regierungspräsidiums Tübingen (RP) habe trotz zahlreicher Anfragen noch immer keinen genauen Termin zur Behebung der Schäden genannt.

Straße in "gefährlichem Zustand"

In der Resolution fordert der Gemeinderat das Land „mit Entschiedenheit dazu auf, endlich die notwendige Sanierung vorzunehmen“. In den Ortsteilen Oberuhldingen und Mühlhofen befindet sich die Straße nach Einschätzung der Gemeinde in einem extrem schlechten und für die Verkehrsteilnehmer – einschließlich der Fußgänger – inzwischen sogar gefährlichen Zustand.

Deutlich sind die großen Spurrillen zu erkennen. | Bild: Kleinstück, Holger

Im Straßenbelag seien regelrechte Wellen vorhanden. Mit der Aufstellung mehrerer Warnschilder mit dem Hinweis "Straßenschäden" versuche das Land, sich seiner Verantwortung zu entziehen. Die Gemeinde verweist in der Resolution darauf, dass bei Sperrung der Bundesstraße 31 die L 201 oft als Umleitungsstrecke genutzt werde und der zunehmende Schwerlastverkehr die Schäden verursacht habe.

Enttäuschung und Ärger nehmen zu

Weiter heißt es, dass die Notwendigkeit der Sanierung zwar in mehreren Gesprächen mit dem RP festgestellt worden sei. Auch eine zeitnahe Sanierung sei versprochen worden. „Passiert ist bis heute jedoch nichts und die Enttäuschung und der Ärger der Bürgerschaft und des Gemeinderats nehmen täglich zu.“

In der Resolution fordert die Gemeinde das Land zur zeitnahen Straßensanierung auf. | Bild: Kleinstück, Holger

Räte fordern schnelles Handeln

Die Gemeinde erhalte bei Nachfragen für einen Termin der Sanierungsarbeiten immer nur eine unverbindliche und nichtssagende Antwort seitens des RP. Abschließend heißt es in der Resolution: „Der Gemeinderat (...) fordert im Namen der Bürgerinnen und Bürger mit dieser Resolution das Land Baden-Württemberg zum Handeln auf und zur Nennung eines genauen und zeitnahen Termins der notwendigen Straßensanierung.“

