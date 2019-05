Auch kommendes Jahr wird die Gemeinde einen Mietpreisspiegel erstellen. Dafür entstehen Kosten von rund 7000 Euro. Die Gemeinde nimmt am Projekt „Kooperationsmodell Mietspiegel 2020 für alle Gemeinden im Bodenseekreis“ teil. Der derzeit gültige Mietspiegel wurde 2016 erstellt und im Vorjahr fortgeschrieben. Die Stadt Friedrichshafen wurde bevollmächtigt, einen Förderantrag gemäß des Leitfadens zur Förderung von Kooperationsmietspiegeln mehrerer Gemeinden beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau für die Gemeinde zu stellen. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Mietspiegel hat sich laut Hauptamt etabliert

Da nach Mitteilung des Hauptamtes mittlerweile alle Gemeinden des Bodenseekreises an dem Projekt teilnehmen, könne beim Ministerium ein Antrag auf Förderung gestellt werden. Der Mietspiegel, aus dem hervorgeht, welche Miete für welche Wohnung in der Gemeinde angemessen ist, sei zwischenzeitlich in Uhldingen-Mühlhofen etabliert und werde auch rege genutzt.

Die Kostenschätzung beläuft sich laut Hauptamt auf 5754,17 Euro. Bei Gewährung der Förderung reduziert sich dieser Betrag auf geschätzt 3683,98 Euro. Die Mietspiegel sollen zum 1. August 2020 veröffentlicht werden.