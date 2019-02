von Lorna Komm

Schnell war die Tür des temporären Rathaus-Restaurants "Zum faulen Pelz" gestürmt. Einzig der Hinkelstein des Elferrats, passte nicht so leicht in den Gourmet-Tempel von Chefkoch-Bürgermeister Edgar Lamm. Doch auch dieses Problem löste die Narrengesellschaft Oberuhldingen (NGO), die in Begleitung der Unteruhldinger und Mühlhofener Narren das Rathaus stürmte.

Der Elferrat schleppte den Gedenkstein für den Bürgermeister in das Rathaus in Oberuhldingen. | Bild: Lorna Komm

Viele Steine habe man auf dem Herzen, erklärte Andreas Großhardt, Präsident der NGO. In Reimform und mit Unterstützung von Elferrätin Helga Boonekamp klagte der "Präsi" über Steine, die den Vereinen bei Veranstaltungen in Form von Auflagen in den Weg gelegt werden.

Am Schmotzigen Dunschtig wurde aus dem Oberuhldinger Rathaus das Restaurant "Zum faulen Pelz". | Bild: Lorna Komm

Auch über die Steine in den Schuhen der Besucher, die bei Fasnetsveranstaltungen einen Schutzboden erforderlich machen, bei Blutspenden oder Konzerten aber nicht, wunderte sich Großhardt. Damit der Schultes täglich daran erinnert werde, habe man ihm den Edgar-Lamm-Gedenkstein mitgebracht. Dieser Hinkelstein solle nun im obersten Stockwerk des Rathauses mahnend stehen bleiben.

Die Narrenmusik sorgte mit "Uhldinger Fasnet" nach der Schlüsselübergabe für Stimmung. | Bild: Lorna Komm

Die Schlüsselübergabe konnte nicht wie früher im Sitzungssaal abgehalten werden, erklärte Lamm ebenfalls in Reimform. Dieser sei frisch renoviert und hat fest installierte Technik. "Doch der Gemeinderat hat verboten zu nutzen diesen tollen Raum, der wär nur für die Elite und für die anderen bliebe er ein Traum", verkündete der Schultes. Weil die hart arbeitenden Rathäusler urlaubsreif seien, übergab Lamm den symbolischen Schlüssel für das Rathaus ohne großen Widerstand an Großhard weiter.

Glückwünsche zum 60. Geburtstag erhielt Narrenpolizist Franz-Josef Zündel. | Bild: Lorna Komm

Die Hästräger stimmten nach der erfolgreichen Übernahme zusammen mit der Narrenkapelle die "Uhldinger Fasnet" an. Für den Narrenpolizisten Franz-Josef Zündel spielten sie zuvor schon "Happy Birthday" zu seinem 60. Geburtstag.