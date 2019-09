von Theo Wieland

Im Festgottesdienst zu 100 Jahren Wiederbelebung der Birnau und Kirchweihtag galt das Gedenken der Versammelten im Gebet auch dem vor wenigen Tagen verstorbenen Mehrerauer Zisterziensermönch Bruder Bernhard Alfred Vögel.

Bruder Bernhard war der älteste Mitbruder der Mehrerauer Zisterzienser und lebte und wirkte über 67 Jahre lang in der Birnau – seit dem 2. August 1952. Bis zum Schluss seines Lebens blieb er der bescheidene Gottesmann, betonte der Mehrerauer Abt Vinzenz. Am 2. Mai 1929 wurde Alfred Vögel in Sulzberg in Vorarlberg in eine kinderreiche Bauernfamilie geboren. Er hing als mittleres der sieben Geschwister zeitlebens an seinem Heimatdorf, das er immer wieder gern besuchte.

Zwei prägende Stationen

Zwei Stationen prägten sein Leben, wurden aber auch von ihm geprägt: Mehrerau und Birnau. Mit 15 Jahren kam er gegen Kriegsende noch zur militärischen Ausbildung nach Mehrerau, in die damals aufgehobene Abtei. Während des Besuchs der landwirtschaftlichen Schule Mehrerau absolvierte er ein Praktikum im Kloster Mariazell-Wurmsbach. Dabei reifte ihn ihm der Gedanke, den Zisterziensern in Mehrerau beizutreten. Der Laienbruder erhielt daraufhin den Ordensnamen Bernhard nach dem Seligen Markgrafen Bernhard von Baden. Am 2. August 1952 wurde er ins Priorat Birnau zur Mitarbeit in der damals noch umfangreichen Landwirtschaft mit Großviehhaltung geschickt.

In allen Arbeitsbereichen – das war auch bei den Nachrufen des Mehrerauer Abtes Vinzenz und des Birnauer Priors Pater Johannes beim feierlichen Requiem herauszuhören – zeigte Bruder Bernhard bescheiden die Umsetzung der benediktinisch-zisterziensischen Lebensformel „Ora et labora“ – bete und arbeite: Zuerst intensiv in der Landwirtschaft, später nach dem Brand in Maurach 1979 als Baumwart im Hochstamm-Obstbau, in der Bienenzucht, aber auch als Pförtner, Mesner und Kirchenführer. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem kleinen Friedhof an der Birnau.