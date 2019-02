Uhldingen-Mühlhofen – Können Hausbesitzer erwarten, die Genehmigung zum Bau eines Schwimmbads auf ihrem Grundstück zu erhalten, wenn sie gesundheitliche Gründe anführen? Mit solch einer Frage hatte sich der Technische Ausschuss im Vorjahr zu beschäftigen, zusätzlich zu weiteren Themen rund um den Pool-Bau. Denn bei der Errichtung eines Schwimmbads haben die Antragsteller einige Vorschriften zu beachten.

Die Aussage des Landratsamts jedenfalls ist eindeutig: "Nein, gesundheitliche Gründe sind unerheblich für die Genehmigung eines Schwimmbads", sagt Sprecher Robert Schwarz. In einem Fall am Roggersberg in Oberuhldingen hatte die Ärztin des Bauherrn bestätigt, dass das Schwimmen wichtig für den Erhalt der Gesundheit des Antragstellers sei. Bei einem geplanten Holzpool in der Castellstraße wiederum hatte der Bauherr selbst gesundheitliche Probleme orthopädischer Natur ins Feld geführt. Beide Bauvorhaben wurden schließlich genehmigt, obwohl der Bebauungsplan Sieble-Roggersberg, wo beide Grundstücke liegen, Nebenanlagen wie Schwimmbäder ausschließt. Die Gebrechlichkeit der Antragsteller spielte für die Genehmigung nur eine untergeordnete Rolle, wie die Gemeinderäte seinerzeit erklärten.

Deren Ansicht bestätigt auch Robert Schwarz. „Persönliche Beweggründe der Antragsteller und drumherum rankende Diskussionen sind für unsere Entscheidung nicht relevant. So auch die ärztlichen Atteste. Sie spielen bei der baurechtlichen Bewertung keine Rolle.“ Zum einen treffe das Landratsamt seine Entscheidung im Einvernehmen mit der jeweiligen Gemeinde. Wenn die Gemeinde als „Gesetzgeber“ des Bebauungsplans eine Abweichung befürworte, sei das eine gewichtige Aussage. „Zweitens treffen wir unsere Bewertung des konkreten Vorhabens allein nach fachlichen städtebaulichen Gesichtspunkten. Wenn es hier keinen triftigen Versagensgrund gibt, werden wir uns auch nicht gegen den Antrag stellen“, erklärt Schwarz.

Ortsbaumeister Norman Zieger machte darauf aufmerksam, dass Bauen im Außenbereich nur für privilegierte Vorhaben möglich sei, beispielsweise für Landwirtschaft und Energieversorger. Darunter fielen Wasserbecken nur, wenn sie einer land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung dienten. „Der Bau eines Wasserbeckens im Innenbereich bis zu einer Größe von 100 Kubikmetern Inhalt ist generell verfahrensfrei, wenn öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen.“ Dies sei beispielsweise dann der Fall, wenn sich das Grundstück, auf dem das Schwimmbad errichtet werden soll, innerhalb eines Bebauungsplans befinde. „Der Bauherr kann dann eine Ausnahme von den Bestimmungen des Bebauungsplans stellen“, erklärte der Ortsaumeister. Ebenso verhalte es sich, wenn sich das Grundstück in einem Schutzgebiet befindet, wie Natur- oder Landschaftsschutzgebiet oder Biotop. „Dort ist in der Regel keine Ausnahme möglich, da diese Schutzgebiete Vorrang genießen.“ Aus diesem Grund hatte der Technische Ausschuss Ende 2017 einen Pool in Gebhardsweiler abgelehnt. Zieger rät Bauherren dazu, im Einzelfall durch eine Bauvoranfrage abzuklären, ob ein Pool genehmigt würde. „Das hängt von der Größe und von der Lage des Grundstücks ab.“

Immobilienmakler Thomas Fautz kann nicht bestätigen, dass sich ein attraktives Schwimmbad positiv auf den den Verkauf eines Hauses auswirkt. Vielmehr komme es auf den Geldbeutel des Käufers an. So könne sich ein Pool durchaus auch hemmend auf den Verkauf des Hauses auswirken, wenn die Kosten hoch seien.

Wer einen Pool sein Eigen nennen möchte, muss auf jeden Fall mit hohen Baukosten kalkulieren. Hier lasse sich aufgrund der unterschiedlichen Ausführungen nur ein grober Umriss geben, sagt Steffen Bergmann von der Unteruhldinger Firma Bergmann Schwimmbadbau. So koste ein Schwimmbad mit einer Größe von vier mal acht bis fünf mal zehn Meter samt Technik zwischen 40 000 und 80 000 Euro. Nach oben seien fast keine Grenzen gesetzt. "Dazu kommen noch die Kosten für den Gärtner, der die tangierenden Arbeiten erledigt.“