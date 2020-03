Der ehemalige Gesamtkommandant Ewald Moser ist zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen ernannt worden. „Er hat sich in besonderer Weise um die Feuerwehr der Gemeinde und das Feuerwehrwesen insgesamt sowie um unsere Gemeinde verdient gemacht“, lobte Bürgermeister Edgar Lamm den Hauptbrandmeister bei der Hauptversammlung. Für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurde Rudi Koslowski ausgezeichnet.

40 Jahre ist Rudi Koslowski (rechts) bei der Feuerwehr. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Michael Fischer gratulierte. | Bild: Kleinstück, Holger

Lamm: Moser symbolisiert Verantwortung, Pflichtgefühl und selbstlosen Einsatz

Wie Lamm sagte, habe Moser sich als Motor einer aktiven Bürgergesellschaft gezeigt und symbolisiere stellvertretend für alle Feuerwehrangehörigen die Eigenschaften Verantwortung, Pflichtgefühl und selbstlosen Einsatz.

Uhldingen-Mühlhofen Sechs Neue für die Feuerwehr sind viel zu wenig Das könnte Sie auch interessieren

Moser trat 1975 in die neu gegründete Jugendfeuerwehr ein

Ewald Moser ist seit Februar 1975 Mitglied der Feuerwehr, in die er als Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr eintrat. 1980 wechselte er in die aktive Wehr. Hauptbrandmeister ist er seit April 2012. Von 1998 bis 2003 war er stellvertretender Kommandant der seinerzeit noch selbstständigen Abteilung Unteruhldingen, von 2001 bis 2008 Fachgebietsleiter Ausbildung im Bodenseekreis.

Ab 2008 zehn Jahre Gesamtkommandant der Wehr

2008 übernahm Moser als Nachfolger von Kurt Distel das Amt des Kommandanten der Gemeindefeuerwehr für zehn Jahre. In dieser Zeit gründete er die Kindergruppe in der Wehr und sorgte dafür, „dass Fahrzeugpark und Gerätschaften im neuen Feuerwehrhaus auf dem neuesten Stand sind“, sagte Lamm.

Schon Bürgermedaille und Auszeichnungen der Feuerwehr für Moser

Bei seiner Verabschiedung 2018 als Kommandant wurde Moser mit der Bürgermedaille in Silber der Gemeinde ausgezeichnet. Schon zuvor hatte er unter anderem das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold für 40 Jahre (2015) und die Ehrenmedaille in Silber des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg (2017) erhalten.