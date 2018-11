Wie wird Straßenfotografie definiert und wie kann sie umgesetzt werden? Muss eine Straße dabei überhaupt zu sehen sein oder genügt ein Blick in ein Café oder in einen Hinterhof? Und wen dürfen wir überhaupt fotografieren? Mit diesen nicht leicht zu beantwortenden Fragen haben sich die Mitglieder des Fotoclubs Uhldingen in den zurückliegenden Monaten beschäftigt. Was dabei herausgekommen ist, zeigt eine Ausstellung des Vereins, die am kommenden Montag, 19. November, im Rathaus Oberuhldingen eröffnet wird. 52 Fotos in der Größe von 30 Mal 40 Zentimeter werden hier zu sehen sein.

Das Bild Begegnung von Michael Schnurr. | Bild: Michael Schnurr

Bereits im Januar dieses Jahres, als der Verein seine Ausstellung „Alltägliches“ präsentierte, hatte Vorsitzender Uwe Neumann gesagt, dass das Thema den Vereinsmitgliedern wirklich Kopfzerbrechen bereitet habe. Mit der Straßenfotografie habe man dem Ganzen „noch eins draufgesetzt“. Bei der Findung des Themas hätten sich die Clubmitglieder zunächst auf das Thema „Street Fotografie“ geeinigt, die ab den 1930er Jahren ihre Blütezeit erreichte.

"Rauchzeichen" – eines von 52 Fotografien in der Jahresausstellung. | Bild: Annelore Meissner-Mueller

Über die Hälfte der Clubmitglieder habe sich gemütlich zurückgelehnt und angedeutet, solche Fotos aus aller Welt schon zu besitzen. Bei der näheren Diskussion über das Thema habe man sich dann auf den Namen Straßenfotografie geeinigt, man sei ja schließlich in Deutschland und die Bilder sollten im Bodenseekreis fotografiert sein. „So entstanden eine längere Diskussion und eine eingehende Auseinandersetzung über das anspruchsvolle Jahresthema in einer Form, was es beim Fotoclub Uhldingen noch nie gab“, sagte Neumann.

Walking von Reiner Böschen: | Bild: Reiner Böschen

Man habe das Thema schließlich großzügig ausgelegt, fügte Matthias Kullik, Pressewart des Vereins, im Gespräch mit dem SÜDKURIER an. Er nannte als Beispiel Menschen in Aktion, spielende Kinder und Jugendliche – aber nicht unbedingt auf einer Straße. „Wir haben das Thema tatsächlich weit ausgelegt“, so Kullik. „Hauptsache, die Bildidee stimmt“, sagte er weiter und verwies darauf, dass es eine Objektivität nicht gegeben habe, eher eine „Pseudokorrektheit“.

Uhldingen-Mühlhofen Jahresausstellung des Fotoclubs über "Alltägliches" Das könnte Sie auch interessieren

Nicht zuletzt habe man beachten müssen, dass in Deutschland die Veröffentlichung von Aufnahmen von Personen durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten und die Veröffentlichung öffentlicher Szenen durch das Recht am eigenen Bild eingeschränkt sei.

Rauchverbot | Bild: Matthias Kullik

In einem vereinsinternen Ranking an drei Abenden hatten die Clubmitglieder insgesamt 105 Fotografien bewertet, maximal zehn Fotografien durfte ein Mitglied zur Bewertung vorlegen. Je zehn Punkte konnten sie jeweils für die Bildidee, für die Gestaltung und die Technik vergeben. Dass sich die Fotofreunde nicht einig waren, lässt sich daran erkennen, dass das beste Bild lediglich 23 Punkte erhielt. In der Bewertung ließ sich eine große Spanne erkennen, alle Bilder lagen letztlich eng beisammen. „Es war schon ein kleiner interner Wettbewerb, aber die Hauptsache ist für uns, dass wir uns gemeinsam präsentieren“, erklärte Neumann.

Lange Bank | Bild: Annelore Meissner-Mueller

Die Vernissage findet am Montag, 19. November, 19 Uhr, statt. Die Ausstellung "Straßenfotografie" ist dann bis Ende Februar während den Öffnungszeiten des Rathauses in Oberuhldingen montags bis freitags, 8 Uhr bis 12 Uhr, donnerstags zusätzlich von 16 Uhr bis 18 Uhr zu sehen. Eine kleine Auswahl ist auch im Schaufenster der Sparkasse Salem-Heiligenberg, Aachstraße, ausgestellt.

Fotoclub Uhldingen Der Verein wurde 1963 gegründet, die Gemeinnützigkeit im April 2002 anerkannt. Leitgedanken sind das Ausüben und die Pflege innovativer, kreativer und künstlerischer Fotografie als kultureller Beitrag in der Gemeinde und in der Region Bodensee-Oberschwaben. Ein fester Bestandteil der Arbeit sind die Teilnahme an Fotowettbewerben und die Jahresausstellung. Die Mitglieder treffen sich montags um 19.30|Uhr in ihrem Clubheim bei der Tourist-Information in Unteruhldingen, Ehbachstraße 1. Informationen im Internet: www.fotoclub-uhldingen.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein