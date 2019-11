Bäume mit und ohne Laub, kleine Weiher, Tannzapfen am Waldboden, verkohlte Baumstümpfe, Eichhörnchen und Pilze: „Im Wald“ nennt sich die Jahresausstellung des Fotoclubs Uhldingen im Rathaus Oberuhldingen.

59 Ausstellungsbilder von 17 Bildautoren zeigen Detailaufnahmen kleinster Komponenten oder geben großformatige Einblicke in den Wald. Dass die Fotopräsentation große Wertschätzung in der Bevölkerung genießt, bewies das große Interesse an der von einem Gitarrenquartett der Musikschule Uhldingen-Mühlhofen umrahmten und von Bürgermeister Edgar Lamm eröffneten Vernissage.

Johannes Beller (links) und Hans-Friedrich Hammann unterhalten sich über ein Foto, das sich komplett durch Bewegungsunschärfe auszeichnet. | Bild: Holger Kleinstück

Vorsitzender Uwe Neumann sagte, dass das von Clubmitglied Detlef Wernicke vorgeschlagene Thema Wald eine besondere Aufgabe für die Mitglieder des Vereins gewesen sei. „Je öfter wir die Wege in den Wäldern gelaufen sind, desto mehr Motive haben wir entdeckt“, so der Vorsitzende, wobei er das Sprichwort zitierte: „Manchmal sah man den Wald vor lauter Bäumen nicht.“

Der Fotoclub und seine Jahresausstellung Fotoclub Uhldingen Der Verein wurde 1963 gegründet, die Gemeinnützigkeit im April 2002 anerkannt. Leitgedanken sind das Ausüben und die Pflege innovativer, kreativer und künstlerischer Fotografie als kultureller Beitrag in der Gemeinde und in der Region Bodensee-Oberschwaben. Ein fester Bestandteil der Arbeit sind die Teilnahme an Fotowettbewerben und die Jahresausstellung. Die Mitglieder treffen sich montags um 19.30 Uhr in ihrem Clubheim bei der Tourist-Information in Unteruhldingen, Ehbachstraße 1. Informationen im Internet: www.fotoclub-uhldingen.de Öffnungszeiten Die Ausstellung ist bis Ende Februar 2020 während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen: Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, donnerstags zusätzlich von 16 bis 18 Uhr.

In seiner Einführung in die Thematik erläuterte der stellvertretende Vorsitzende Ewald Schlegel, das Thema „Im Wald“ sei klar definiert und sehr eindeutig. „Jeder kann sich darunter etwas vorstellen.“ Aufgrund der Eindeutigkeit, die wichtig sei für die clubinterne Bildbewertung, habe man sich gut aufs Fotografieren konzentrieren können und nicht lange diskutieren brauchen, wie es bei den beiden zurückliegenden Jahresausstellungen gewesen sei. Doch sei das Thema wirklich so eindeutig?, gab er zu bedenken.

Bei diesem Foto „Der Weg“ wird der Blick des Betrachters in den Wald gelenkt. | Bild: Sabine Wohnbold

„Bei mir in der Nähe stehen fünf schöne Bäume, fotografiere ich da schon im Wald? Oder braucht es dazu mindestens zehn Bäume? Gibt es überhaupt eine eindeutige Definition für Wald?“, wollte Schlegel wissen und zitierte eine in der deutschen Forstwissenschaft verbreitete Definition, nachdem Wald eine Pflanzenformation darstelle, „die im Wesentlichen aus Bäumen aufgebaut ist und eine so große Fläche bedeckt, das sich darauf ein charakteristisches Waldklima entwickeln kann“.

„Na und?“ nennt sich dieses Foto, bei dem der Fotograf darauf gehofft hat, das Eichhörnchen möge doch länger bleiben. | Bild: Igor Synelnykov

Bewusst laute das Thema „Im Wald“ und nicht „Der Wald“. Schlegel:“ Das beinhaltet alle Pflanzen und Tiere, die im Wald beheimatet sind. Und auch alle Aktivitäten, die im Wald stattfinden können – wie etwa Pilze sammeln, Wandern, Radfahren, Holz machen oder jagen.“ Da der Wald Schlegel zufolge etwas Alltägliches und Vertrautes darstelle, bestünde bei Fotos die Gefahr, dass sie dadurch langweilig wirkten. Ergo müsse sich ein Fotograf etwas einfallen lassen, um interessante Fotos anzufertigen.

„Der fröhliche Tanzfarn“: Im Wald nahe Kluftern fiel dem Bildautor der Farn auf dem Waldboden auf. | Bild: Philipp Lopane

Schlegel nannte beispielsweise die Auswahl eines bestimmten Bildausschnitts, die richtige Tiefenschärfe oder eine ungewöhnliche Perspektive. Das könne man auch im Nachhinein am Computer nicht optimieren. Aus diesem Grund benötige ein Fotograf den speziellen Blick, mit dem er beurteilen könne, ob das Bild interessant wirke. „Den muss ein Fotograf erst lernen“, sagte Ewald Schlegel. „Fotografie ist in dieser Hinsicht lange Zeit ein Thema, das nicht langweilig wird.“