Immer wieder beeindruckend ist es, wenn zum Kirchenpatrozinium die Bürgermiliz ausrückt. Das war am Wochenende nicht anders: Sie beteiligte sich am kleinen Zapfenstreich am Vorabend des Festes und an der sonntäglichen Prozession. Das Wetter spielte mit, weshalb das Fest zu Ehren des Patrons in herkömmlicher Form zelebriert werden konnte.

Für ein Platzkonzert sorgen Spielmannszug (links) und Milizkapelle. | Bild: Kleinstück, Holger

Das Hochamt in der Pfarrkirche wurde von Pfarrer József Biró und Diakon Roland Kuhn gehalten. In seiner Predigt übertrug Kuhn die Geschichte von St. Martin in die heutige Zeit und rief die Gläubigen zur Nächstenliebe auf. Während der feierlichen Vesper unter Leitung von Biró lasen die Ministranten die Geschichte von St. Martin vor, jeweils unterbrochen von einem Kirchenlied. Nach einem Platzkonzert des Spielmannszuges und der Milizkapelle auf dem Rathausplatz erfolgte das Salutschießen der Mannschaft aus ihren über 100 Jahre alten Vorderladern. Auf Adrian Staigers Kommando „Hoch legt an, Feuer“ hin legten die Schützen das Gewehr in Schussposition und betätigten den Abzug: Der Tradition entsprechend krachten dreimal die ohrenbetäubenden Schüsse.

Bürgermeister Oliver Gortat bedankte sich bei der Miliz für ihr Ausrücken, ging auf ihre Bedeutung innerhalb der Gemeinde und auch nach außen als Aushängeschild ein. „Besonders stolz stimmt mich, dass man sich auf die starke Mannschaftsstärke von Jahr zu Jahr verlassen kann und dies, obwohl jeder sicherlich seinen ganz privaten Rucksack zu tragen hat“, sagte er. Die Bürgermiliz wird am kommenden Sonntag den Volkstrauertag umrahmen.