von Theo Wieland

Dem Freiburger Erzbischof Stephan Burger, antwortete am Sonntag an der Birnau auf die Frage, wie er sich am nördlichen Bodenseeufer fühle: „Es ist immer ein Heimkommen“, so der ehemalige Internatsschüler am damaligen Pallottinergymnasium Hersberg, etwas weiter östlich der Birnau. Der Satz passte auch zum Festereignis, das er als Hauptgast am Sonntag in der Birnau mit einem Pontifikalamt zelebrierte: Das Zisterzienserpriorat an dieser Basilika mit Pater Prior Johannes und Pfarrkurat Pater Bruno erinnerte mit einem Kirchenfest an die Wiederaufnahme der Birnauwallfahrt vor 100 Jahren, am 20. November 1919. Die Kirche war von 1808 bis 1919 geschlossen und diente der Landwirtschaft als Lagermöglichkeit.

Prozession auf dem Prälatenweg beim B 31-Straßendurchlass mit dem von vier Pfadfindern der Katholischen Pfadfinderschaft Europas auf der Schulter getragenen Gnadenbild; dahinter Pater Prior Johannes und Pater Bruno sowie Erbprinz Bernhard mit Gattin Prinzessin Stephanie sowie Prinz Michael mit Gattin Prinzessin Christina. | Bild: Theo Wieland

Pater Prior Johannes und Pfarrkurat Pater Bruno feierten dies mit ihrem Mitarbeiterteam und vielen Gläubigen, darunter Vertreter des markgräflich-badischen und des bodmanschen Hauses und der Politik. Pater Prior Johannes begrüßte auch seine geistlichen Mitbrüder: Den Prior der Heimatabtei Mehrerau, Pater Henricus, seinen Mitbruder im Haus, Pater Bruno, Pater Konrad Schultis von den Pallottinern auf dem Hersberg, den kroatischen Pfarrer Milivoj Guszak sowie den aus Unteruhldingen stammenden Konstanzer Studentenpfarrer Matthias Huber. Zum Fest sang die Birnauer Kantorei unter Thomas Gropper Joseph Haydns „Theresienmesse“ mit Orchester sowie Thomas Hößler an der Orgel und Pia Gold als Gesangssolistin.

Uhldingen-Mühlhofen Prozession und festliche Liturgie erinnern an Wiederaufnahme der Wallfahrt in der Birnau Das könnte Sie auch interessieren

Gleich mehrfach ist das Gnadenbild „mater amabilis“ aus der Mutterkirche, dem Salemer Münster der Reichsabtei Salem, immer wieder nach Birnau heimgekommen. Symbolisch vor dem Festgottesdienst auch am Sonntag bei einer kurzen Prozession mit Gebet und Gesang am Salvatorkreuz am Prälatenweg beginnend. Aus dem Regen dort war an der Basilika Sonnenschein geworden.

Erzbischof Stephan Burger bei seiner Predigt auf der Kanzel der Birnau (links). | Bild: Theo Wieland

Erzbischof Burger predigte zur Geschichte der 1750 vollendeten und heute als Basilika titulierten Birnau über den „besonderen Stellenwert“ Marias, der Mutter Jesu, als Mittlerin. Gerade „in schwierigen Zeiten von Brüchen und Umbrüchen für Welt und Kirche.“ Wie jede Mutter ihre Kinder kenne, so wisse Maria, was uns fehlt. Die Gläubigen dürften sie, die auserwählt war, aber nicht als Auserwählte auftrat, daher um ihre Fürsprache bitten. In ihrer Demut und ihrem Gottvertrauen sei sie Vorbild für den Glauben. Gottes reichen Segen für Maria erbat Erzbischof Burger auch für die Menschen heute.

Blick beim Festgottesdienst in die Basilika; auf der Empore die Birnauer Kantorei. | Bild: Theo Wieland

Gefragter Gesprächspartner war der Erzbischof auch nach dem Gottesdienst beim Empfang. Über den Besuch in der Birnau freuten sich und dankten beim Mittagessen Walter Kretzer vom Pfarrgemeinderat Deisendorf/Nußdorf sowie von der Gemeinde Bürgermeister Edgar Lamm, der meinte: „Die Birnau ist ein traumhafter Standort, ein Paradiesgarten auf Erden.“