Aktive und Senioren wetteifern am Wochenende wieder um Faustballpunkte. Das nunmehr 20. Dreikönigsturnier wird von der Faustballabteilung des TSV Mühlhofen in der Mehrzweckhalle neben dem Hallenbad in Mühlhofen ausgerichtet. Beginn ist am kommenden Sonntag, 6. Januar, um 10 Uhr. Das Besondere in diesem Jahr ist, dass es sich vermutlich um das letzte große Faustballturnier handelt, das in Mühlhofen stattfinden wird.

Sportart gerät immer mehr in Vergessenheit

Es sei eine Sportart, die immer mehr in Vergessenheit gerate, teilt Conny Pontow namens der Faustballabteilung mit. Noch vor wenigen Jahren musste das Dreikönigsturnier aufgrund der starken Beteiligung von Mannschaften an zwei Tagen ausgespielt werden. "Wir hatten immer zwei große Spieltage", berichtet Pontow. Aktive und Senioren traten getrennt voneinander an. 2017 standen sie erstmals an demselben Tag auf dem Feld. 2018 gab es ebenfalls nur einen Turniertag. Und auch in diesem Jahr reicht ein Turniertag aus. Acht Mannschaften haben sich gefunden – vier mit aktiven Spielern und vier mit Senioren.

Im Lauf der vergangenen Jahre habe man gemerkt, dass es immer weniger werde, sagt Pontow auf Nachfrage. Gerade Aktive seien schwieriger zu finden und die Senioren würden älter. Im Jahr 2017 erklärte Bürgermeister Edgar Lamm dieser Zeitung: „Als ich hier 2004 Bürgermeister wurde, mischten noch jeweils zehn Mannschaften mit." Lamm gehört zu den Stammgästen des Turniers.

Bürgermeister Edgar Lamm: „Als ich hier 2004 Bürgermeister wurde, mischten noch jeweils zehn Mannschaften mit." | Bild: Peter Schober

Für die Faustballer steht angesichts der Entwicklung die Frage im Raum, ob das schwindende Interesse den Aufwand noch rechtfertigt. Die Abteilung hat knapp 25 Mitglieder. Fünf von ihnen sind Stammspieler. Das Dreikönigsturnier mit Aufbau und Abbau sowie Vollversorgung der Teilnehmer bedeutet für die Faustballer einen Batzen Arbeit.

"Es wird wohl das letzte Dreikönigsturnier sein"

So teilen sie in diesem Jahr mit: "Es wird wohl das letzte Dreikönigsturnier sein, das die Faustballabteilung des TSV Mühlhofen ausrichtet." Die 20 Jahre wollen die Mühlhofer Faustballer aber noch vollmachen. Zum anstehenden Turnier erwarten sie Landes-, Regional- und Bezirksligisten sowie deren Familien. Versprochen werden spannende und faire Spiele. Die Faustballer verstehen sich als Familie.

Laut Mitteilung reisen von weit her zum Beispiel die Mannschaften aus Allmendingen und Engen an, um sich im Faustball miteinander zu messen. Gefragt seien Reaktionsfähigkeit, Schnelligkeit und Kraft. Die Sportart habe für Jung und Alt ihre Reize. "Ist sie für junge Menschen ein ausgezeichneter Ergänzungssport, bietet sie für ältere Semester einen Bewegungsausgleich von ebenso hohem Wert", heißt es weiter.

An diesem Dreikönigsturnier spielen jeweils die Mannschaften der Aktiven und Senioren jeder gegen jeden. Zum Schluss kommen dann noch die Platzierungsspiele mit dem Finale. Die Finalspiele stehen Conny Pontow zufolge gegen 15 Uhr an. Danach werden die Aktiven und Senioren geehrt. Die Sportler hoffen auf viele Zuschauer in der Mehrzweckhalle, die die Faustballer anfeuern.

Mühlhofer halten weiter am Faustball fest

Wie es um die Zukunft ihrer Abteilung bestellt ist? Die Nachwuchssorgen sind allgegenwärtig. Die Handballer und Volleyballer können sich über größeres Interesse freuen als die Faustballer. Für Turniere müssen extra Spieler aus Friedrichshafen und anderen befreundeten Mannschaften ausgeliehen werden. Doch es wird weiterhin Faustball gespielt. "Wir halten uns so über Wasser", berichtet Pontow.