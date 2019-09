Uhldingen-Mühlhofen vor 44 Minuten

Familienstreit: Frau erleidet durch Stein Platzwunde

Ein Zeuge fand am Mittwoch gegen 21.45 Uhr an der Hallendorfer Straße eine 23-jährige Frau vor, die am Straßenrand saß und eine Platzwunde am Kopf hatte, teilt die Polizei mit.