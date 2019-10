Uhldingen-Mühlhofen vor 2 Stunden

Fahrzeug erfasst an Bushaltestelle elfjähriges Mädchen

Nur leichtere Verletzungen erlitt ein elfjähriges Mädchen am Montag gegen 14.15 Uhr bei einem Unfall in Mühlhofen. Das Kind war aus einem Linienbus an der Bushaltestelle „Mühlhofen-Sternen“ in der Daisendorfer Straße ausgestiegen und vor diesem auf die Fahrbahn getreten, berichtet die Polizei.