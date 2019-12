Die diesjährige Nikolausausgabe des Fabrik-Kabarett-Klubs in der Alten Fabrik präsentierte sich schräg und sehr speziell. Da waren zum einen das Bochumer Duo Diagonal, ein höchst ungleiches Paar mit clownesken Humor, bestehend aus der slawischen Seele Deana Kozsey und dem Deutschen Holger Ehrich, deren Auftritt mit nur wenigen Worten, dafür jedoch mit vollem Körpereinsatz punktete. Als „Branka und Roger“ kombinieren die beiden mittels urkomischer Jonglage- und Slapstik-Darbietungen Comedy mit klassischem Varieté.

Wobei das Publikum dem burschikosen Ostblockcharme Brankas (“Egal, was Leben bringt: trink“) von der ersten Sekunde an erlag. Situationskomik vereinte sich mit Virtuosität, als die Expertin für Kampfsport Kinnhaken und Bauchschläge im Zeitlupentempo an ihr simulierend einsteckendes Gegenüber verteilte. Das Duo zeigte sich so brillant aufeinander eingespielt, dass dem Zuschauer nach wenigen Minuten klar wurde: Können kommt vor Komik.

Völlig absurde Angebote

Moderatorin Martina Brandl zeigte sich indes glücklich, wieder einmal in der Alten Fabrik zu sein: „Als Künstler bekommt man ja völlig absurde Angebote.“ Erst letztens sei sie auf einer Rolltreppeneinweihung gewesen, gesteht sie freimütig, bevor sie den Berliner Kabarettisten Zeha, also Christoph, Schmidtke ankündigt: „Er ist mein Nikolausgeschenk für Euch.“

Und sie versprach nicht zu viel. Völlig wahnwitzig analysierte Schmidtke das menschliche Zusammenleben, indem er gewagte Evolutionstheorien in den Saal hineinschrie, in denen silberne Nacktschnecken über Augenlider schleichen und zähflüssiges Rübenkraut anstelle von Blut durch Adern fließt. Was das Öffnen von Pulsadern nicht gerade erleichtert, wie Schmidtke lakonisch konstatierte.

Wesentlich ruhiger zeigte sich die Kölner Autorin und Kabarettistin Katinka Buddenkotte. Ihre Texte waren zynisch, skurril und vor allem eins – sehr, sehr witzig. Buddenkotte beobachtet genau, überzeichnet gnadenlos und doch präsentiert sie ihre Geschichten mit entwaffnender Liebenswürdigkeit.