Allerdings verwehrte er den Anbau der beantragten Balkone. Nicht unbedingt aus dem Grund, dass diese außerhalb der Baugrenzen gelegen hätten, wozu es einer Befreiung von den bauplanungsrechtlichen Festlegungen des Bebauungsplans „Im Ried“ bedurft hätte. Sondern vielmehr, weil das Gremium in den Balkonen eine Förderung zur späteren Umnutzung in Wohnungen sah. „Für eine gewerbliche Nutzung sind Balkone nicht erforderlich“, hieß es.

Wohncharakter nicht erwünscht

Wie Bürgermeister Edgar Lamm erläuterte, liegt das Grundstück im Bebauungsplangebiet „Im Ried“, das als Gewerbegebiet ausgewiesen ist. Es sei nur eine einzige Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter zugelassen. Weitere Betriebswohnungen beispielsweise für Arbeiter aber nicht. Er sagte weiter, dass die Nutzungsänderungen in Büroeinheiten den baurechtlichen Vorgaben entsprächen; die Errichtung von Balkonen oder Terrassen seien für eine Büronutzung nicht erforderlich. Lamm: „Aufgrund der sanitären Einrichtungen in den Einheiten bekommt das Gebäude dann eher einen Wohncharakter, was an dieser Stelle nicht gewünscht ist.“