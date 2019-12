von Lorna Komm

Ist ein Leben ohne Plastik möglich?

Ganz ohne Plastik geht es nicht. Ich denke da an den medizinischen Bereich oder die Industrie. Plastik aber nur zu produzieren, um es wegzuwerfen, das ist es, was ich nicht möchte. 40 Prozent der Plastikprodukte landen innerhalb nur eines Monats auf dem Müll. Im Alltag ist eine Reduzierung gut möglich. Ich habe mein Einkaufsverhalten geändert und seitdem nicht nur weniger gelbe Säcke, sondern interessanterweise auch weniger Restmüll. Plastikarm zu leben, bedeutet auch den Wert der Dinge schätzen zu lernen.

Wo nutzen Sie noch Plastik?

Im Haushalt habe ich noch viele Restbestände, die verbraucht werden müssen, es macht ja keinen Sinn diese wegzuschmeißen. Was mich richtig ärgert ist, dass ich Pflanzen nur in den Plastiktöpfen kaufen kann. Inzwischen kaufe ich deswegen schon weniger Pflanzen. Außerdem kaufe ich noch eine spezielle Käsesorte in Plastikverpackung, die ich woanders nicht bekomme.

Wie gehen Sie einkaufen?

Ich fahre am Samstag mit dem Fahrrad nach Überlingen auf den Markt. Das ist schon mal sehr bequem, weil ich direkt am Markt parken kann. In den Satteltaschen habe ich Schraubgläser für die Oliven, Aluvesperboxen für den Käse. Obst und Gemüse kommen in den Korb, Brot in den Stoffbeutel. Ansonsten kaufe ich Mehl in der Mühle, Nudeln und ähnliches im Unverpackt-Laden und Milchprodukte im Hofladen der Molkerei.

Wie sieht es mit dem Zeitaufwand zum Einkaufen aus?

Ich gehe vorausschauender einkaufen und habe mir eine Vorratshaltung angewöhnt. Ich habe spezielle Läden, die sowieso auf meinen Wegen liegen. Wenn ich weiß, ich habe in der Nähe einen Termin, dann nutze ich die Gelegenheit. Vieles kann man auch einfach selber herstellen. Zahnpasta, Deocreme oder Putzmittel können aus vier bis fünf Bestandteilen, wie Natron, Soda und Essig selber hergestellt werden. Alles Dinge, die in den meisten Haushalten vorhanden oder aber leicht zu beschaffen sind. Im Internet gibt es zahlreiche Tipps dazu. Es ist ein richtiges Abenteuer, was man alles selber machen kann.

Das hört sich aber doch sehr aufwendig an?

Nein, ganz im Gegenteil. Der Zeitaufwand ist geringer, als wenn ich in die Drogerie fahren muss. Die Zutaten habe ich zu Hause und zusammengerührt ist das schnell. Wenn man die Zutaten hat und auch die Routine, dann geht es schnell, läuft gleichsam nebenher. Das ist doch bei allem so (lacht). Man muss ja auch nicht alles auf einmal umstellen. Ich lebe jetzt seit zwei bis drei Jahren Plastikarm und habe festgestellt, man gewöhnt sich schnell an die bessere Qualität der selbst gemachten Dinge.