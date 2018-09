von Christiane Hartung

Uhldingen-Mühlhofen – Preisgünstige Kleidung und Kuchen – das sind wohl zwei der wichtigsten Zutaten für einen gelungen Basar für Kindersachen. Trotz sommerlicher Temperaturen wühlten sich hunderte Eltern in den vergangenen Tagen bereits durch Schneeanzüge, Winterstiefel und Wollmützen bei den Kinderkleiderflohmärkten in Meersburg und Oberuhldingen.

Eltern organisieren Kinderschminken und Spielecke

Kindergärtnerin Mandy Rockstroh verwandelt Sophia Linzmaier in ein Einhorn. | Bild: Christiane Hartung

Um den Eltern ein unbeschwertes Stöbern ermöglichen zu können, setzen die Elternbeiräte des Kindergartens Max und Moritz in Oberuhldingen auf ein neues Konzept. Während Mama und Papa mit den Verkäufern über die Preise verhandeln, kann der Nachwuchs in der Spielecke toben oder sich beim Kinderschminken in ein Einhorn oder einen Piraten verwandeln lassen. "In der Spielecke ist nicht nur das Kind gut beschäftigt, sondern man trifft hier auch Bekannte und kommt ins Gespräch", freut sich Lasse Palmer aus Oberuhldingen.

Lasse Palmer: "Auf dem Flohmarkt haben wir viele Bekannte getroffen und sind ins Gespräch gekommen." | Bild: Christiane Hartung

Bislang fand der Herbstbasar in der Aula der Lichtenbergschule statt. Jetzt feierte er sein Debüt in der Lichtenberghalle. Aufgrund des größern Platzangebotes konnten doppelt so viele Tische vergeben werden und jedem Verkäufer stand ein Doppeltisch als Verkaufsfläche zur Verfügung. "Früher war alles sehr beengt und somit auch das Angebot sehr begrenzt", erinnert sich Tanja Sulger. Sie habe schon in der Aula verkauft und erinnert sich an Zeiten, in denen mehr Verkäufer als potenzielle Kunden anwesend gewesen seien.

Dank guter Werbung sei man mit der Besucherzahl zufrieden, freuen sich die Elternbeiräte Lieve Nantke und Karin Linzmaier. Die Einnahmen aus Kuchenverkauf und Tischgebühr kämen wieder dem Kindergarten zugute, erzählt Nantke.

Vom Erlös neues Spielzeug für den Kindergarten

Lieve Nantke, Elternbeirätin im Kindergarten Max und Moritz: "Von einem Flohmarkt profitieren alle Seiten: Verkäufer, Käufer und Veranstalter."

In diesem Jahr wurden vom Erlös der vergangenen Basare für den Krippenbereich ein Wasserspieltisch, ein Sandfahrzeug sowie ein Kriechtunnel und zahlreiche Gefährte für die Großen angeschafft. "Während die Käufer glücklich über ihre Schnäppchen sind, profitieren sowohl der Kindergarten als auch die Verkäufer, die nun Platz auf ihrem Dachboden geschafft haben, von dem Basar", resümiert sie.

Jürgen Heppeler (rechts) lässt seine Söhne als Verkäufer mit den Kunden die Preise verhandeln: "Auf dem Basar können Carl und Hannes den Umgang mit Geld lernen", sagt der Vater. Kundin Judith Freschner aus Meersburg (links) freut sich über ihr Flohmarktschnäppchen. | Bild: Christiane Hartung

Judith Freschner aus Meersburg ist in diesem Jahr zum ersten Mal auf den Flohmarkt in Oberuhldingen aufmerksam geworden. Am Stand von Jürgen und Edith Eppler entdeckt sie ein Brettspiel. Die Preisgestaltung überlassen die Verkäufer gern ihren Söhnen: "Auf den Basaren lernen sie, mit dem Geld umzugehen." Regelmäßig verkaufen sie die gebrauchten Sachen ihrer Söhne Carl und Hannes bei Basaren, schließlich sei das persönlicher als die Onlinebörsen.

Ein Teil des Basarerlöses wird gleich am Nachbartisch ausgegeben

Manuela (rechts) und Louisa Goldbach aus Überlingen machen den Basar zum Familienerlebnis. Vom Verkaufserlös gehen sie anschließend Eis essen. | Bild: Christiane Hartung

Für Verkäuferin Manuela Goldbach aus Überlingen steckt dahinter auch ein Prinzip der Nachhaltigkeit: "Oft sind die Sachen noch so gut erhalten, dass es viel zu schade wäre, sie wegzuschmeißen." Gemeinsam mit Tochter Louisa macht sie aus dem sonntäglichen Besuch des Basars ein Familienerlebnis: Sachen werden zum Verkauf ausgewählt, gemeinsam beraten sie über die Preise und beschriften die Artikel. "Nach dem Flohmarkt geht es mit dem verdienten Geld zum Eis essen", freut sich Louisa.

Greta Ciocam: "Während meine Kinder gut versorgt sind, kann ich in Ruhe nach Schnäppchen suchen."

Auch bei Karin Linzmaier kommt der Erlös ihren Kinder zugute. Ein Teil wird aber auch direkt wieder in neue Flohmarktschnäppchen umgesetzt. "Mit neuen Ballerinas konnte ich meiner Tochter eine große Freude machen", freut sie sich.

