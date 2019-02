von SK

Nach einem Beinahezusammenstoß am Mittwochvormittag auf einer Kreuzung auf der K 7763 ist eine 49 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 79-jähriger Mann mit seinem Elektrofahrrad von Überlingen in Richtung Rengoldshausen und wollte auf Höhe der Skateranlage über die Kreisstraße fahren.

Dabei übersah er den von rechts kommenden Ford der 49-Jährigen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Autofahrerin nach rechts aus, überfuhr dabei ein Straßenschild und einen Leitpfosten und schleuderte schließlich eine Böschung hinunter.

Sie erlitt dabei laut Polizei mehrere Prellungen und ein Schleudertrauma. An ihrem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Der Radfahrer blieb unverletzt, so die Polizei.