Uhldingen-Mühlhofen vor 4 Stunden

Eine Kultfigur in Mühlhofen: Wommy Wonder feiert in der Alten Fabrik einen umjubelten Auftritt

Mit Glitzerfummel und losem Mundwerk zündete Travestiekünstler Michael Panzer alias Wommy Wonder in der ausverkauften Alten Fabrik ein schrilles Feuerwerk an kabarettistischen Spitzfindigkeiten.