Uhldingen-Mühlhofen vor 5 Stunden

Einbrecher stiehlt 50 Therme-Eintrittskarten und vier Flaschen Champagner

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Montag in ein Hotel in Maurach eingebrochen. Vor allem am Inhalt von Tresor und Kühlraum bediente er sich.