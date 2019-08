Uhldingen-Mühlhofen vor 6 Stunden

Einbrecher steht plötzlich an Schlafzimmertür

Im Waldweg in Unteruhldingen wurde am Samstag gegen 0.15 Uhr ein Einbruch in eine Kellerwohnung verübt. Wie die Polizei mitteilt, war die Eigentümerin zur Tatzeit zuhause.