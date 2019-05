Uhldingen-Mühlhofen vor 9 Stunden

Einblicke in das Leben von damals im Auto- und Traktormuseum Bodensee

Im vergangenen Jahr kamen mehr als 100 000 Besucher in das Auto- und Traktormuseum Bodensee in Uhldingen-Mühlhofen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder neue Stücke in der Ausstellung. Jeden ersten Sonntag gibt es öffentliche Führungen, in den Sommerferien sogar jeden Sonntag.