In Uhldingen-Mühlhofen findet jedes Jahr am Fasnetssontag der traditionelle Dorfumzug statt. Dieses Jahr ging es durch Oberuhldingen. Bei Kaiserwetter waren auch viele einheimische Besucher gekommen.

Der Oberuhldinger Narrenpolizei Franz-Josef Zündel führt den Dorfumzug durch Oberuhldingen mit allen örtlichen Narrenvereinen an.

Bei den Oberuhldinger Rebmännle waren einige Jungnarren dabei. Einige saßen sogar bereits im Häs noch im Kinderwagen.

Auch die Oberuhldinger Laubengiggeler waren beim Dorfumzug dabei.

Ein ganz besonderes und einmaliges Bild: Der Oberuhldingen Narrenvater Roland Kornetzky hat mit Johannes Sulger, der eigentlich Narrenvater in Unteruhldingen ist, für einen Tag eine neue Narrenmutter bekommen. Dies wurde möglich, weil die Narrenmutter in Unteruhldingen in diesem Jahr verhindert ist.

Die Unteruhldinger Puper, die dem dortigen Narrenverein auch den Namen geben, dürfen beim traditionellen Dorfumzug natürlich nicht fehlen.

Musikalisch wurden die Mühlhofer Narren vom Musikverein Mühlhofen begleitet.

Ein bekanntes Gesicht bei den Fledermäusen. Beim Dorfumzug darf er keinesfalls fehlen.

Eine Funkenhexe mit ihrem Besen wird bereits vom Geißbock des Wolfsrudels eingeholt.

Mit diesem historischen Hanimag-Traktor wurde die Kutsche der Narreneltern aus Mühlhofen gezogen.

Hier ist der Geißbock des Mühlhofer Wolfsrudel noch zu Fuß unterwegs....

Die Web-Weiber aus Mühlhofen beendete den Dorfumzug durch Oberuhldingen. Auch dort waren auch schon die ganz kleinen Narren dabei.

Diese vier grauen Eminenzen haben sich bei den Unteruhldinger Narren unter die Meute gemischt.

Das Enten-Ehepaar folgte am Ende des Umzuges mit seinem Gefolge, das eine riesige Badeente mit dabei hatte.

Herrliche Kostüme wie diese Marionettengruppe waren am Dorfumzug mit dabei.

Ja, wer fliegt denn da? Die Fledermäuse aus Unteruhldingen flogen ebenfalls durch die Oberuhldinger Straßen.

Der Fanfarenzug Unteruhldingen hat ganz offensichtlich keine Nachwuchssorgen. Hier trommeln bereits die jüngsten Mitglieder mit.

Auch bei den Funkenhexen aus Mühlhofen gibt es jede Menge Nachwuchs. Hier winkt eine Junghexe mit Begleitung.

Die freie Narrengesellschaft Aachgeister ließ es sich nicht nehmen, um bei dem tradtionellen Dorfumzug mit dabei zu sein.

Die Web-Weiber mit ihrem Gefährt: Natürlich umringt und gesichert von den Narren.

Er ist der neue Narrenpolizist des Narrenvereins Mühlhofen: Bernd Strobel.

Der Elferrat des Narrenvereins Mühlhofen durfte als Fußgruppe beim Dorfumzug nicht fehlen.

Die Barbiegruppe beim Gruppenbild. Hier strahlen alle Barbie-Damen um die Wette.

Die Badeente auf dem Rollbrett: Die Entengruppe führte das riesige Tier durch den Dorfumzug.

Mitglieder der Narrengesellschaft Oberuhldingen haben für die Narrenschau extra Kostüme unter dem Motto "Bollywood" entworfen. Für den Dorfumzug haben sie diese noch einmal aus dem Schrank geholt.

Die Narreneltern des Narrenvereins Mühlhofen und die Elferräte im Hintergund grüßten die Zuschauer und schmissen jede Menge Bonbons.

Die Mühlhofer Narreneltern waren mit der eigenen Kutsche unterwegs, die von einem Traktor gezogen wurde. Auf dem Weg verteilten sie jede Menge Bonbons vor allem an die Kinder.

Der Mühlhofer Wolfsrudel versteckt hier seinen Geißbock, in dem sie alle auf ihn Springen undden Geißboch unter sich begraben.

Die Zimmermänner des Narrenvereins Mühlhofen waren mit ihrer Konfettikanone unterwegs. Damit wurde der eine oder andere Besucher beschossen.

Der Oberuhldingen Elferrat folgt dem Narrenpolizisten un dder Kutsche am Beginn des Umzuges.