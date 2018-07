Ein tiefes Brummen ist im Hafen von Unteruhldingen zu hören. Ein dunkelbraunes Holzboot nähert sich. Es ist eine Riva. Gleich 31 der Kult-Motorboote aus Mahagoni, die den Namen des Herstellers Carlo Riva tragen, lagen von Freitag bis Sonntag dort. Der Riva-Club Deutschland hatte zur Riva Classics 2018 nach Unteruhldingen geladen. Jeden Tag stand eine Ausfahrt auf dem Programm.

Ganz viel Brummen gab es am Sonntag, als bei der Ausfahrt der Rivas aus dem Hafen jedes einzelne vorgestellt wurde. Die Hafenausfahrt verwandelte sich zu einem wahren Schaulaufen. Der Vorsitzende des Riva-Clubs Deutschland, Konrad Börries, stellte jedes einzelne Boot vor. Etwa 400 Interessierte verfolgten die 31 Boote und schauten danach zu, wie sie in Formation über den Überlinger See fuhren. Das Abschlussbild wurde direkt vor den Pfahlbauten gemacht.

Riva Classics 2018 in Unteruhldingen: Da darf ein Bild vor den Pfahlbauten natürlich nicht fehlen. | Bild: Jäckle, Reiner

Mit dabei war auch der Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen, Edgar Lamm, der mit seiner Frau von Wolfram Winkler eingeladen worden war, in seiner Riva mitzufahren. Mit einem Glas Hagnauer Secco ging es auf den See hinaus. „Es war gigantisch“, schwärmte der Schultes. „Es ist eine große Ehre für unsere Gemeinde, so viele Riva-Boote bei uns zu haben.“ Edgar Lamm lobte vor allem die Zusammenarbeit von Gemeinde, Hafenmeister und Riva-Club Deutschland und Mit-Organisator Andreas Hagner.

Genießen die Ausfahrt: Bürgermeister Edgar Lamm (Zweiter von rechts) mit seiner Frau Christina (rechts), die von Wolfram Winkler (links) eingeladen wurden. | Bild: Jäckle, Reiner

„Es war richtig schön in Unteruhldingen“, resümierte Konrad Börries. „Es haben sich alle wie im Urlaub gefühlt. Ich hoffe, wir waren nicht zum letzten Mal in Unteruhldingen.“ Auch Andreas Hagner war voll des Lobes: „Es war ein absolutes Highlight, so viele wunderschöne Riva-Boote im Unteruhldinger Hafen gehabt zu haben.“ Alle hätten sich sehr diszipliniert verhalten und die Riva Classics 2018 zu einem der größten Riva-Treffen in Europa gemacht.

Familiäre Stimmung begeistert

Mit dabei waren Boote aus ganz Deutschland, den Niederlanden und Schweden. Außerdem kamen weitere Mitglieder ohne Boote. Als Gast am Bodensee war auch der Italiener Piero Maria Gibellini, Präsident der „Riva Historical Society“, dem Weltverband der Riva-Clubs. „Es herrschte eine wirklich familiäre Stimmung“, betonte Andreas Hagner. „Es war ein absoluter Traum, so viele Riva-Boote auf einmal vor der Mainau, den Pfahlbauten und vor allem in meiner Heimat gesehen zu haben.“

Selbst Gäste aus den Niederlanden sind bei den Riva Classics 2018 in Unteruhldingen zu Gast. | Bild: Jäckle, Reiner

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein