Die Soldaten der Uhldinger Patenbatterie, die dritte Batterie des Artilleriebataillons 295 aus Stetten a.k.M., sind nach einjähriger Abstinenz von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juli, in der Gemeinde zu Gast. Damit verbunden sind die Patenschaftserlebnisläufe am Hafen in Unteruhldingen, die zum 22. Mal ausgetragen werden. Das Biwak ist erstmals beim Sport- und Funpark aufgebaut.

Erste Soldaten seit Mittwoch am See

Die ersten Soldaten trafen bereits am Mittwoch ein, gestern wurden weitere Zelte aufgebaut. Am heutigen Freitag rückt die gesamte Batterie in der Tagesdienststärke von 80 Mann an. Hauptmann Johannes Müller erläutert im Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass es üblicherweise beim Biwak im militärischen Sinne um eine Ausbildung der Soldaten im Feld gehe.

Beim Patenschaftsbiwak werden Verbindungen gepflegt

Hier werde das Anlegen von Stellungen und das Leben im Feld ohne feste Unterkunft geübt und die Soldaten werden auf mögliche Einsatzszenarien vorbereitet. In Uhldingen-Mühlhofen sei aber ein Patenschaftsbiwak mit Übernachtung im Freien angesagt. „Hier liegt der Schwerpunkt auf der Verbindung zwischen den Soldaten und der Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen. Dabei möchten wir die Bundeswehr als Teil der Gesellschaft darstellen und die langjährige Patenschaft zu den Vereinen weiter festigen“, erklärt der Hauptmann.

Feldküche bekocht die Soldaten

Damit die Soldaten satt werden, haben sie ihre eigene Feldküche mitgebracht. Auf einem geländegängigen Einachsanhänger ist ein Herd montiert. Bis zu 250 Soldaten können so mittags und abends bekocht werden. Auf dem Speiseplan stehen einfache Gerichte wie Gulasch, Spaghetti oder Geschnetzeltes, die über Thermen warm gehalten und an die einzelnen Einheiten verteilt werden. Müller fügt hinzu: „So haben wir hier auch einen Übungseffekt für die Feldküche: Das Team kann sich einspielen, wenn auch für eine geringere Zahl an Soldaten.“

Seit 2001 können auch Frauen bei der Bundeswehr in allen Laufbahngruppen verpflichtet werden, vorher war das nur auf freiwilliger Basis möglich. „Bei uns sind alle Dienstgradgruppen vertreten“, sagt Müller. Die Sanitärbereiche der Frauen und Männer seien getrennt, in den Zelten werde ein Bereich mit einer Plane abgetrennt. „Natürlich ist die Privatsphäre in reellen Situationen wie drei Tage Übung auf einem Panzer eingeschränkt, trotzdem wird sie aber beispielsweise beim Umziehen oder der Feldhygiene beachtet.“

Patenschaftsabend für geladene Gäste

Nach einem heutigen Patenschaftsabend für geladenen Gäste nachträglich zum 40-jährigen Bestehen im Vorjahr startet der morgige Samstag mit den Laufwettbewerben in Unteruhldingen. Die jüngsten Starter von zwei bis neun Jahren treffen sich um 11 Uhr zum Bambini-Lauf über 300 Meter an der Mole am Kronenplatz in Höhe der Seglerdusche, um Jagd auf den Hasen zu machen.

Die Patenschaftserlebnisläufe starten am Samstag mit den Bambinis auf der mittlerweile umgebauten Ostmole. | Bild: Holger Kleinstück

Jugend- und Hauptlauf beginnen um 14 Uhr

Der Lauf für Jugendliche von 10 bis 15 Jahren über 2,8 Kilometer und der Hauptlauf über 5,6 Kilometer beginnen um 14 Uhr am Parkplatz P2 am Sportplatz Oberuhldingen. Die Anmeldung ist eine Stunde vorher möglich. Gestartet wird im Hauptlauf in fünf Altersklassen: bis 30 Jahre, bis 40 Jahre, bis 50 Jahre, bis 60 Jahre und ab 61 Jahre.

Medaillen und Urkunden für die drei Schnellsten

Alle Läufer werden vom Deutschen Roten Kreuz mit Getränken versorgt. Die drei Erstplatzierten jeder Altersgruppe beziehungsweise die drei Ersten des Jugendlaufs erhalten Medaille und Urkunde. Die Siegerehrung für Bambini und Jugend findet im Anschluss an deren Lauf statt, für die Erwachsenen gegen 19.30 Uhr am Biwakplatz, wo ein großes Biwakfest mit Musik geplant ist.

Biwakfest und Feldgottesdienst

Der Sonntag beginnt mit einem Feldgottesdienst um 10.30 Uhr unter dem Birkenkreuz mit einem Frühschoppen, begleitet vom Musikverein Mühlhofen.