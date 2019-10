Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, fuhr der Mann drei junge Frauen von Kluftern nach Uhldingen-Mühlhofen. Nachdem die Frauen in der Flurstraße ausgestiegen waren, behaupteten sie, schnell Geld holen zu müssen, um die Fahrtkosten in Höhe von über 60 Euro zahlen zu können, und verschwanden.

Eine der Frauen kam danach noch einmal zurück und gab an, dass ein Junge in Kürze die Schulden begleichen werde. Der Taxifahrer wartete jedoch vergeblich auf die Begleichung der Rechnung. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Erschleichens von Leistungen. Im Fokus der Ermittlungen steht insbesondere die Telefonnummer, von der aus das Taxi bestellt wurde.