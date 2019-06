Zum 42. Mal findet am kommenden Wochenende das vom Musikverein Oberuhldingen organisierte Dorffest auf dem Marktplatz in Oberuhldingen statt. Die Festivitäten beginnen am Samstag, 29. Juni, um 17.30 Uhr und enden am Sonntag, 30. Juni, gegen 16 Uhr. In diesem Jahr gibt es zahlreiche Neuerungen, die zur Steigerung der Attraktivität beitragen sollen. So wird beispielsweise die Anordnung der Stände auf dem Festplatz geändert.

Am Sonntag buntes Programm für Kinder

Nach dem Auftakt mit den Uhldinger Jungmusikern spielt am Samstag um 18 Uhr eine kleine Besetzung des Musikvereins Oberuhldingen, bevor ab 19 Uhr die Partyband Lollypop aus Lippertsreute für Stimmung sorgt. Zum Frühschoppen am Sonntag spielt der Musikverein Mühlhofen ab 11.30 Uhr, um 15 Uhr folgt der Auftritt der Juniorband der Musikschule.

Am Sonntag sind zusätzlich einige Attraktionen wie Wasserspiele, Kinderschminken oder Basteln vorbereitet, die speziell auf die kleinen Gäste zugeschnitten sind. Neben dem Musikverein beteiligen sich die DLRG-Ortsgruppe, der Elferrat der Narrengesellschaft Oberuhldingen, der Schützenverein Oberuhldingen, die Trachtengruppe Uhldingen-Mühlhofen sowie am Sonntag zusätzlich die örtliche Jugendfeuerwehr und der Familientreff am Fest. Der Eintritt ist frei.