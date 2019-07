Uhldingen-Mühlhofen – Wenn am kommenden Wochenende das Dorffest Oberuhldingen zum 42. Mal steigt, dann dürfen sich der veranstaltende Musikverein Oberuhldingen und die Gäste mehr als freuen. Denn die Wetterfrösche haben hochsommerliche Witterung vorausgesagt: Optimale Bedingungen für einen gemütlichen Plausch auf dem Festplatz, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Und damit neben den Stammgästen auch neue Bürger angezogen werden, haben sich die Veranstalter etwas Besonderes ausgedacht: Denn in diesem Jahr wartet das Fest, das am Samstag, 29. Juni, um 17.30 Uhr beginnt und am Sonntag, 30. Juni, gegen 16 Uhr endet, mit mehreren Neuerungen zur Attraktivitätssteigerung auf. „41 mal gefeiert, getrunken und gegessen. Zum 42. Dorffest wird aber alles ein wenig anders – keine Angst, feiern, trinken und essen dürft ihr natürlich trotzdem. Aber es warten ein paar Neuigkeiten auf euch“, teilt der Verein auf seiner Homepage mit.

Zum einen wird die Anordnung der Stände auf dem Dorfplatz geändert. So wandert beispielsweise der Weizenbierstand des Veranstalters mehr in die Mitte des Platzes und tauscht in etwa mit der Weinlaube des Elferrates der Narrengesellschaft den Standort. An den Tischen auf dem Marktplatz wird es erstmals eine Bedienung für Getränke geben. Zum anderen sind am Sonntag zusätzlich einige Attraktionen wie Wasserspiele, Kinderschminken oder Basteln vorbereitet, die insbesondere auf die kleinen Gäste zugeschnitten sind. Neu ist auch, dass die Heimmannschaft nur kurze Zeit Kostproben ihres Könnens geben wird. Dafür möchte erstmals die Partyband „Lollypop“ aus Überlingen-Lippertsreute für Stimmung sorgen. Die Musiker sind seit 1993 für viel Party und Spaß bekannt.

Los geht’s am Samstag um 17.30 Uhr, wenn die Uhldinger Jungmusiker zu ihren Instrumenten greifen und unter Beweis stellen wollen, zu was sie musikalisch schon in der Lage sind. Ab 18 Uhr spielt eine kleine Besetzung des Musikvereins Oberuhldingen und ab 19 Uhr bis Mitternacht sind dann die „Lollypops“ dran. Anderntags zum Frühschoppen spielt der benachbarte Musikverein Mühlhofen ab 11.30 Uhr auf. Er wird ab 15 Uhr von der Juniorband der Musikschule Uhldingen-Mühlhofen abgelöst. Neben dem Musikverein beteiligen sich die DLRG-Ortsgruppe, der Elferrat der Narrengesellschaft Oberuhldingen, der Schützenverein Oberuhldingen, die Trachtengruppe Uhldingen-Mühlhofen sowie am Sonntag zusätzlich die Jugendfeuerwehr und der Familientreff an der Bewirtung. Die Speisenkarte verspricht sehr abwechslungsreich zu werden, neu sind Fischknusperle.

Freunde konzertanter Blasmusik und geselliger Unterhaltung kommen an zwei Tagen sicherlich auf ihre Kosten. Apropos Kosten: Der Eintritt ist, wie von Anfang an üblich, an beiden Tagen frei.