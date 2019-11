Der Discounter Treff 3000 im Reismühlenweg 1 in Oberuhldingen gehört der Vergangenheit an. Er wird vom Edeka Aktivmarkt Knoblauch übernommen und ist deshalb wegen Inventur am Donnerstag, 7. November für einen Tag geschlossen.

„Kleine Nuancen werden verändert, die Gemüseabteilung im Eingangsbereich optimiert, Preise und werbliche Aktivitäten an den Hauptmarkt angeglichen“, teilte Ferdinand Knoblauch, Inhaber des Edeka Aktivmarktes Knoblauch, mit.

Viele kleine Treff-Märkte machen zu

Die 445 Quadratmeter große Treff-3000-Filiale war als Tochter der Regionalgesellschaft Edeka Südwest Anfang Mai 2012 eröffnet worden. Ein früherer Lebensmittelmarkt am Standort war im März 2012 geschlossen und nach Umbau und Modernisierung durch den Treff-Discount neu aktiviert worden.

Der Discountmarkt war einer von rund 160 Filialen der Edeka-Tochter in insgesamt fünf Bundesländern. Die größeren Treff-Discounter werden derzeit in Netto-Märkte umgewandelt, die kleineren geschlossen, erläuterte Knoblauch weiter.

Potenzial durch Neubaugebiete und Seniorenheim

Den von ihm betriebenen kleinen Edeka-Laden im Ortsteil Unteruhldingen hatte Knoblauch aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen. Von daher sei es ihm ein wichtiges Anliegen gewesen, dass mit der Übernahme des Treff-Discounters die Nahversorgung sowohl in Unteruhldingen als auch in der Ortsmitte von Oberuhldingen nach wie vor gesichert sei. Neben dem gegenüberliegenden Seniorenwohnheim „Seefelder Aach“ erinnerte Knoblauch an viele neue Wohnungen, die derzeit und künftig in der Nähe entstehen.

Uhldingen-Mühlhofen Edeka-Markt Knoblauch wächst innerhalb von 25 Jahren von 13 auf 100 Mitarbeiter Das könnte Sie auch interessieren

Mitarbeiter werden übernommen

Alle bisherigen Treff-Mitarbeiter werden laut Knoblauch übernommen. Außerdem werden zwei zusätzliche Kräfte eingestellt. Die Übernahme werde am Freitagmittag auch optisch erkennbar sein, kündigte Knoblauch weiter an.

Zehntägige Schließung im Januar

Im Januar soll ein entsprechender Umbau zu einem Edeka-Knoblauch-Markt auf Kleinflächenkonzept erfolgen. Dann wird das Geschäft für etwa zehn Tage geschlossen. Es wird laut Knoblauch eine komplett veränderte Verkaufsfläche mit neuen Regalen und Kassensystemen, eine zeitgemäße LED-Beleuchtung sowie neue Kohlendioxid-neutrale Kühlanlagen erhalten.

Meinung Warum der Verlust des letzten Lebensmittelladens in Unteruhldingen schmerzt von Martin Baur Das könnte Sie auch interessieren

240 000 Euro für Umbau

Die bisher im Treff-Discount angebotenen 4300 Artikel sollen auf 8000 Artikel aufgestockt werden, „auch mit regionalen Produkten“, sagte der Lebensmitteleinzelhändler. Für die Modernisierungen nimmt Knoblauch eigenen Angaben zufolge 240 000 Euro in die Hand.

Mit seiner neuen Filiale strebe er künftig eine Belebung der bisherigen Treff-Umsätze von 15 bis 20 Prozent an. „Wir wollen uns auch für die Zukunft positiv aufstellen“, sagte Ferdinand Knoblauch.