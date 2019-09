Dass auf dem Grundstück Kirchstraße 2 im Ortsteil Mühlhofen „endlich mal irgendwann, irgendetwas“ passiert, dafür hat sich Gemeinderat Martin Möcking (JB) in der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause stark gemacht. Zuvor hatte das Gremium das weitere Vorgehen in Bezug auf die Uferneugestaltung in Unteruhldingen beschlossen.

Bürger wollen berücksichtigt werden

„Das ist ein auch großer Wunsch fast aller Bürger in dem vom See am weitesten abgewandten Ortsteil, um dies mal vorsichtig ausdrücken“, sagte Möcking. Das vernehme er jeden Tag bedingt durch seine berufliche Situation als Gastronom beziehungsweise Hotelier.

Keiner im Ort habe Lust, noch länger darauf zu warten, dass endlich etwas geschieht. Die Bürger hätten gerne „auch mal etwas Schönes“, statt eines Schotterparkplatzes, auf dem Sachen abgestellt werden und Bürger Anpflanzungen in Eigenregie übernehmen.

Bürgermeister Edgar Lamm sicherte zu, dass in den Haushalt 2020 entsprechende Mittel für die Überplanung der Kirchstraße 2 eingestellt werden. Der Haushalt werde voraussichtlich Ende November beschlossen, „sodass wir dann mit der Planung im Frühjahr 2020 beginnen können.“

Parkplatz und E-Tankstelle geplant

Was aus dem Grundstück wird, auf dem einst ein größeres Wohn- und Ökonomiegebäude stand, beschäftigt die Bevölkerung im Zusammenhang mit der Bebauung der Ortsmitte schon seit Jahren. Vor vier Jahren hieß es bei einer Infoveranstaltung, dass neben einer Wohnbebauung ein öffentlicher Parkplatz, eine öffentliche Toilettenanlage, eine Elektrotankstelle sowie der Platz für das Narrenbaumloch entstehen sollen.

Einige Bürger hatten sich für eine weitere Variante ohne Bebauung ausgesprochen – diesem Wunsch war der Gemeinderat im November vergangenen Jahres nachgekommen.

Wie Bürgermeister Edgar Lamm in früherer Gemeinderatssitzung unterstrich, könne die geplante Umsetzung erst nach der Fertigstellung des Rohbaus der Ortsmitte erfolgen, da ein Teil der Fläche während der Bauphase benötigt werde und eine vorherige Platzgestaltung keinen Sinn ergebe.