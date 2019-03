Nach 44 beziehungsweise 20 Jahren scheiden Hans-Joachim Jaeger und Kurt Distel aus dem Gemeinderat aus, da sie bei den bevorstehenden Kommunalwahlen am 26. Mai nicht mehr antreten. Das wurde während der Nominierungsveranstaltung der CDU bekannt. In geheimer Abstimmung über das Aufstellungsverfahren waren die Mitglieder dafür, die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag zu platzieren. Dieses Verfahren werde seit mehreren Wahlperioden praktiziert und habe sich bewährt, führte Ortsvorsitzender Erwin Marquart aus. Man wolle dem Wähler keine Rangreihenfolge der Kandidaten vorgeben. Die Platzierung auf dem Stimmzettel sei nicht ausschlaggebend.

Kandidaten auf der Liste der CDU

Die bisherigen Gemeinderäte Erwin Marquart und Jean-Christophe Thieke treten erneut zur Wahl an und zeigten sich erfreut, auch mehrere neue engagierte Kandidaten für die Liste der CDU gewonnen zu haben. Die weiteren Kandidaten sind: Nadine Bohn (43 Jahre), Josef Feierabend (57), Edelbert Froning (67), Eva Grundl (58), Tina Gutemann (41), Jacqueline Herzog (53), Patrick Kaplan (36), Hartmut Kräwinkel (69), Erwin Marquart (60), Klaus Meggendorfer (59), Konrad Möhrle (54), Jörg Pieper (58), Christian Rothmund (54), Ulrich Tasche (62), Jean-Christophe Thieke (40) und Stefan Trenkle (18).

Erfahrungen aus vielen Bereichen

Ortsvorsitzender Erwin Marquart sieht die CDU-Liste für die Kommunalwahl und die bevorstehenden Aufgaben im Gemeinderat Uhldingen-Mühlhofen gut gewappnet. Von der innerörtlichen Entwicklung der Ortsteile über die zukunftsorientierte Ausrichtung von Tourismusinfrastruktur und Tourismusorganisation bis beispielsweise zur Verbesserung von Mobilität und öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) für alle Altersgruppen, die CDU stelle mit ihren Kandidaten einen breiten Erfahrungsschatz in den Dienst der Bürgerinnen und Bürger, so der Ortsverband in seiner Mitteilung.